وزارة النقل تنشر فيديوجراف جديد عن مراحل وأهمية مشروع مترو الإسكندرية

نشرت وزارة النقل عبر صفتحها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك فيديوجراف جديد عن أهمية مشروع مترو الإسكندرية ، وتم خلاله استعراض المرحلة الأولى من المشروع الممتدة من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية بطول 21.7 كم منها 6.5 كم سطحي في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوي بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير والتي تشتمل على عدد (20) محطة (6 سطحية - 14 علوية) وكذلك استعراض المراحل المستقبلية للمشروع بالإضافة إلى عدد الوحدات المتحركة للمشروع والتي سيتم تصنيعها وانتاجها في الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيريك) بواقع عدد 21 قطار (189عربة )

مع استعراض أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية كما سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية ،وتحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة و التقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات، وخفض استهلاك الوقود و المحافظة على البيئة الطبيعية وصحة المواطنين نتيجة تقليل التلوث البيئي والضوضاء لاستخدام الطاقة الكهربائية النظيفة في التشغيل

بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق عائد اقتصادي نتيجة توفير استهلاك الوقود وخفض الإختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية وجذب نسبة من الركاب لإستخدام هذه الوسيلة بدلاً من استخدام السيارات الخاصة ، وذلك في اطار خطة وزارة النقل لتعظيم استخدام وسائل النقل الجماعي الاخضر المستدام الصديق للبيئة وتقليل استخدام السيارات الخاصة كما سيسهم المشروع في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء مرحلة تنفيذ المشروع ثم أثناء التشغيل الخط بعد دخوله الخدمة

وكذلك مساهمته في زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه ، وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة ، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 100 كم/ساعة ، وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلي 2,5 دقيقة ،كما سيحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة /الإسكندرية في محطتى مصر وسيدى جابر، ومع ترام الرمل في محطتى سيدي جابر وفيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.ومستقبلاً مع خط القطار السريع الأول في محطة برج العرب ومع خط القطار السريع الرابع في محطة أبوفير الجديدة.