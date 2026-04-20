الإمارات وألبانيا تبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال لقائه، إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا، الذي يزور الإمارات حاليا، مسارات تطور العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا وغيرها من المجالات التي تشكل أولوية تنموية للبلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

وأكد الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- حرصهما على مواصلة تعزيز العلاقات الإماراتية - الألبانية التي تشهد تطوراً مستمراً وتوسيع قاعدة شراكاتهما التنموية لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام والذي يلبي تطلعات شعبي البلدين نحو التقدم والازدهار.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

كما بحث الجانبان الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات ودول المنطقة.

وجدد رئيس وزراء ألبانيا إدانة بلاده للاعتداءات بما تمثله من انتهاك للقوانين والأعراف الدولية وتقويض للأمن والاستقرار الإقليميين.