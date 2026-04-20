خارق لنزلات البرد والحلق والرئتين .. زيت منسي يعالج كل أمراض التنفس

يعد زيت الزنجبيل من اكثر المواد الطبيعية المهملة رغم قدرتها الكبيره على حمايه الجسم من أمراض عديدة منتشرة بين جميع الأعمار مثل نزلات البرد والسعال ومشاكل الجهاز التنفسي.

ووفقا لموقع draxe يساعد زيت الزنجبيل في علاج مشاكل الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد والانفلونزا والتهاب الشعب.

يُزيل زيت الزنجبيل العطري المخاط من الحلق والرئتين، وهو معروف كعلاج طبيعي لنزلات البرد والإنفلونزا والسعال والربو والتهاب الشعب الهوائية، وكذلك ضيق التنفس ولأنه مُقشّع، يُحفّز زيت الزنجبيل العطري الجسم على زيادة إفرازات الجهاز التنفسي، مما يُرطّب المنطقة المُتهيّجة.

أظهرت الدراسات أن زيت الزنجبيل العطري يُعد خيارًا علاجيًا طبيعيًا لمرضى الربو.

الربو مرض تنفسي يسبب تشنجات في عضلات الشعب الهوائية، وتورم بطانة الرئة، وزيادة في إفراز المخاط وهذا يؤدي إلى صعوبة التنفس.

قد يكون سببها التلوث، أو السمنة، أو العدوى، أو الحساسية، أو ممارسة الرياضة، أو التوتر، أو اختلال التوازن الهرموني وبفضل خصائص زيت الزنجبيل العطري المضادة للالتهابات، فإنه يقلل من تورم الرئتين ويساعد على فتح المسالك الهوائية.

أظهرت دراسة أجراها باحثون في المركز الطبي بجامعة كولومبيا وكلية لندن للطب وطب الأسنان أن الزنجبيل ومكوناته الفعالة تُسبب استرخاءً سريعًا وملحوظًا لعضلات مجرى الهواء الملساء لدى الإنسان.

وخلص الباحثون إلى أن المركبات الموجودة في الزنجبيل قد تُشكل خيارًا علاجيًا لمرضى الربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، سواءً استُخدمت منفردة أو بالاشتراك مع علاجات أخرى معتمدة، مثل ناهضات مستقبلات بيتا.