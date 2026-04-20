سكاي نيوز: ترامب يعيش تحت ضغط مع اقتراب انتهاء الهدنة مع إيران

قالت شبكة "سكاي نيوز" الإنجليزية، يوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يشعر بأنه تحت ضغط مع اقتراب انتهاء مهلة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

ومن المقرر أن تناهي هدنة الأسبوعين بين واشنطن وطهران، بعد غد الأربعاء وقبل هذا الموعد بأربع وعشرين ساعة يجتمع الوفدين الأمريكي والإيراني في باكستان، بغية التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي لوقف الحرب التي اندلعت في نهاية فبراير الماضي.

وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" يبدو أن ترامب يُعطي انطباعًا بأنه "يُماطل" بعد نشره عدة منشورات على منصته "تروث سوشيال"، حيث انتقد الديمقراطيين، موضحًا أنه لن يُجبر على "عقد اتفاق (مع إيران) ليس بالمستوى الأمثل".

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أنه بينما يدّعي ترامب أنه ليس تحت ضغط، إلا أنه "بالتأكيد" كذلك، إذ أرسلت كل من الولايات المتحدة وإيران إشارات متضاربة بشأن الجولة الثانية من المحادثات في إسلام آباد.

وأضافت : "من المقرر أن ينتهي وقف إطلاق النار مساء الغد، ولا يزال هناك قدر من الغموض يكتنف الاجتماع نفسه".