وزيرا خارجية الإمارات وفنلندا يبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصال هاتفي مع إلينا فالتونين، وزيرة الخارجية في فنلندا، تطورات الأوضاع في المنطقة في أعقاب الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول .

وناقش الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- التطورات الراهنة المتصلة بإعلان دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وقف إطلاق النار مع إيران مؤخرا لمدة أسبوعين إلى جانب سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي لإرساء الأمن والسلام المستدام في المنطقة.

كما بحثا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين