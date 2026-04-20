صدمة عسكرية لترامب.. مئات الجنود الأمريكيين يسقطون جرحى في مواجهة إيران

أفادت بيانات وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" يوم الاثنين بإصابة ما لا يقل عن 415 جنديًا أمريكيًا في الحرب مع إيران.

وكان العدد الإجمالي للإصابات 399 الأسبوع الماضي، ويعزى ارتفاع عدد الإصابات خلال فترة وقف إطلاق النار إلى تأخر الإبلاغ عن الإصابات، لا سيما إصابات الدماغ الرضية، التي قد تظهر أعراضها أو تُشخص بعد أيام.

يقترب موعد انتهاء وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يوم الأربعاء، إلا أن إيران تُبدي تضارباً في تصريحاتها بشأن مشاركتها في جولة ثانية من محادثات السلام.

إيران تُغير لهجتها بشأن محادثات السلام بعد أن صرّحت سابقاً بأنها لن تشارك في الجولة الثانية من المحادثات مع الولايات المتحدة، أشار مسؤول إيراني رفيع المستوى اليوم إلى أن طهران قد تكون مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات، وأنها "تُراجع مشاركتها بشكل إيجابي".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فريقه التفاوضي، الذي يضم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، وستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، سيتوجه عائداً إلى باكستان لإجراء محادثات.