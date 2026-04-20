جولة خليجية .. الشرع يزور السعودية ويلتقي ولي العهد

أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، يوم الاثنين أن الرئيس المؤقت أحمد الشرع يعتزم زيارة السعودية غدا في مستهل جولة خليجية.

وأوضحت الرئاسة السورية، أن الشرع سيجري مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حول تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

يذكر أن الشرع زار السعودية في أكتوبر الماضي، التقى خلالها ولي العهد السعودي، وشارك في النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وفي تصريحات سابقة، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أن الظروف التي تعيشها المنطقة اليوم صعبة وتحتاج حلولاً استثنائية، وسوريا تتحمل المسؤوليات وتواجه التحديات بصلابة شعبها والمحبين من دول المنطقة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية للرئيس أحمد الشرع في منتدى أنطاليا بدورته الخامسة المنعقد في تركيا تحت شعار "التعامل مع حالات عدم اليقين عند رسم المستقبل".

وقال الرئيس الشرع: الصراع في المنطقة ليس وليد اللحظة بل جذوره عميقة في التاريخ، وسوريا تبتعد عن خيارات الاصطفاف بجانب دولة ضد أخرى، وتسعى لأن تكون جسر وصل بين الدول الكبرى، ولها اليوم علاقات مثالية مع الولايات المتحدة ومع روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول المنطقة.