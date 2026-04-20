خاص بوقف إطلاق النار .. إقرار بند قطري طارئ من الاتحاد البرلماني الدولي

أشاد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي باعتماد الاتحاد البرلماني الدولي للبند الطارئ المقدم من دولة قطر وبدعم من المجموعة العربية تحت عنوان "الحاجة القصوى لتضافر الجهود البرلمانية للحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار ودعم إحلال السلام في الشرق الأوسط والمناطق الأخرى”.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن اعتماد البند الطارئ يمثل نجاحًا للدبلوماسية البرلمانية العربية، ويأتي بعد عدة دورات لم يستطع خلالها الاتحاد البرلماني الدولي اعتماد بند طارئ على جدول أعماله.

رفض أي تهديد للأمن القومي العربي

وأوضح "اليماحي" أن اعتماد البند الطارئ يؤكد أن الدول العربية داعمة دائما لكل ما يحقق الأمن والاستقرار ليس فقط في المنطقة العربية ولكن في العالم أجمع، ولكنها ترفض وتدين أي محاولات للاعتداء على أمنها واستقرارها من أي طرف، وترفض أي تهديد للأمن القومي العربي ولأمن واستقرار أي دولة عربية.

وأكد "اليماحي" دعم البرلمان العربي لكافة الجهود التي تبذلها الدول العربية داخل المحافل البرلمانية الدولية وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي، بهدف تنسيق المواقف العربية واتخاذ مواقف مشتركة في دعم القضايا التي تخدم مصلحة الشعب العربي وتدافع عن قضاياه.