ضغط أمريكي مفاجئ .. واشنطن تطلب من لبنان إلغاء قانون يجرّم التواصل مع إسرائيل

أفادت تقارير صحيفة يوم الاثنين، بأنه من المتوقع أن تطلب الولايات المتحدة من لبنان إلغاء قانونه الذي يُجرّم أي تواصل بين المواطنين اللبنانيين والإسرائيليين، وذلك خلال جولة المحادثات المباشرة الجارية التي تستضيفها بين بيروت وتل أبيب.

ويُعدّ إلغاء هذا القانون، المتجذر في قانون مقاطعة إسرائيل اللبناني لعام 1955، والذي سُنّ في إطار جهود عربية أوسع لعرقلة التطبيع مع دولة الاحتلال، خطوةً هامةً في المحادثات المباشرة، التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق أمني طويل الأمد، وربما اتفاق سلام، بين البلدين.

ومن المتوقع عقد جولة ثانية من المحادثات في واشنطن يوم الخميس.

ولم يُصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الخارجية الأمريكية أي تعليق فوري على هذا التقرير.