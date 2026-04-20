ترامب : القيادة الإيرانية أرسلت مئات السفن إلى أمريكا للحصول على النفط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين إن القيادة الإيرانية أجبرت مئات السفن على التوجه نحو الولايات المتحدة، وخاصة تكساس ولويزيانا وألاسكا، للحصول على النفط - شكرًا جزيلًا!.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي أنه يحقق انتصارا ساحقا في الحرب ضد إيران، وبفارق كبير، والأمور تسير على ما يرام، وقد كان أداء جيشنا مذهلاً، ولو قرأتم الأخبار الكاذبة، مثل صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة، أو صحيفة وول ستريت جورنال البشعة والمقززة، أو صحيفة واشنطن بوست التي كادت أن تُغلق أبوابها، لحسن الحظ، لظننتم أننا نخسر الحرب.

وأشار ترامب، إلى أن العدو في حيرة من أمره، لأنه يتلقى نفس التقارير الإعلامية، ومع ذلك يدرك أن أسطوله البحري قد مُحي تمامًا، وأن قواته الجوية قد تحولت إلى مدارج مظلمة. و

تابع "لا يملك العدو أي معدات مضادة للصواريخ أو الطائرات، وأن معظم قادته السابقين قد رحلوا (وهذا، بالإضافة إلى كل شيء آخر، كان تغييرًا للنظام!)، وربما الأهم من كل ذلك، أن الحصار، الذي لن نرفعه حتى يتم التوصل إلى اتفا، يُدمر إيران تدميرًا كاملًا.