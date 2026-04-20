إنذار دبلوماسي حاد.. إيران تبلغ باكستان بتعثر المفاوضات بسبب التصعيد الأمريكي

أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أبلغ نظيره الباكستاني إسحاق دار بأن "الانتهاكات الأمريكية المتواصلة لوقف إطلاق النار" تُشكل عائقًا رئيسيًا أمام استمرار العملية الدبلوماسية.

وأوضح عراقجي لدار في اتصال هاتفي أن إيران، بعد دراسة جميع جوانب المسألة، ستُقرر كيفية المضي قدمًا، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وفي السياق نفسه، أكد مسؤول حكومي باكستاني رفيع المستوى لوكالة رويترز أن باكستان واثقة من قدرتها على إقناع إيران بحضور محادثات مع الولايات المتحدة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "تلقينا إشارة إيجابية من إيران. الأمور لا تزال غير مستقرة، لكننا نسعى جاهدين لضمان حضورهم عند بدء المحادثات غداً أو بعد غد".

وأضاف المصدر أن باكستان تتواصل بشكل فعّال مع طهران وواشنطن مع اقتراب الموعد النهائي لوقف إطلاق النار الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.