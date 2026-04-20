مشاجرة بسبب فتاة .. مصري يقتل مواطنا إيطاليا بإقليم لومبارديا

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على فتى مصري يبلغ من العمر 17 عامًا بتهمة قتل مواطن إيطالي يدعى جابرييل فاكارو، ويبلغ من العمر 25 عامًا، والذي توفي بعد تعرضه للطعن في رقبته ليلة أمس الأول السبت في موقف سيارات كاتانيو، بمدينة بافيا في إقليم لومبارديا الواقع شمال البلاد.

تم القبض على القاصر بعد استجواب مطول في مركز الشرطة، وتشير التحقيقات إلى أن جريمة القتل، يُحتمل أن تكون ناجمة عن مشادة كلامية بسبب فتاة.

وجاء قرار استجوابهم بعد أن جمعت الشرطة إفادات عدد من الشهود وراجعت تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة، بحسب ما أفادت به وكالة أنسا الإيطالية.

ومن خلال مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، تبيّن أن الشاب البالغ من العمر 17 عامًا، وهو من أصل مصري، هو الوحيد الذي اعتدى على فاكارو، وليس الشابين اللذين كانا برفقته.

وقعت الجريمة في منتصف ليلة السبت 18 أبريل إلى الأحد 19 أبريل، وكان جابرييل برفقة اثنين من أصدقائه يسيرون في شوارع المركز التاريخي، ووصلوا إلى موقف السيارات القريب من كاتدرائية سان بيترو إن سييل دورو، ليركبوا سيارتهم ويعودوا إلى منازلهم.

في هذا الموقف، حوالي الساعة 3:30 صباحًا، تلقى جابرييل ضربة قاتلة على رقبته جاء الهجوم عقب مشادة كلامية قرب عداد موقف السيارات ووفقًا للتحقيقات الأولية، بدأ جابرييل وصديقاه في الجدال مع مجموعة أخرى من الشباب قرب النادي الذي قضوا فيه الأمسية.

نُقل جابرييل بسيارة إسعاف إلى مستشفى بوليكلينيكو سان ماتيو، حيث توفي في غرفة العمليات أثناء جراحة طارئة لإنقاذ حياته يُرجّح أن يكون النزيف الداخلي سبب الوفاة، وقد استجوبت الشرطة أصدقاء الضحية كما ستكون مراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة حاسمة في تحديد هوية المهاجمين.