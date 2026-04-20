ترامب: الاتفاقية المرتقبة مع إيران "أفضل بكثير" من اتفاق أوباما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق الذي تعمل إدارته على إبرامه مع إيران سيكون "أفضل بكثير" من الاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015 خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وأوضح ترامب، في منشور مطول عبر منصة "تروث سوشيال"، أن الاتفاق السابق كان "يمثل طريقًا مضمونًا لامتلاك سلاح نووي"، مؤكداً أن ذلك "لن يحدث ولن يُسمح به" في إطار الاتفاق الجاري العمل عليه حالياً.

وأضاف أن أي اتفاق يتم التوصل إليه في ظل إدارته "سيضمن السلام والأمن والاستقرار، ليس فقط لإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط، ولكن أيضاً لأوروبا والولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم".

في سياق متصل، صرح ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" بأن الاتفاق مع إيران سيتم توقيعه اليوم في باكستان، دون أن يوضح مزيداً من التفاصيل.

وتأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران غير محدد موعدها النهائي، حيث تشير تقارير إلى أن جولة المحادثات المقبلة لم تُجدول قبل يوم الثلاثاء، فيما لم تؤكد طهران حتى الآن مشاركتها.