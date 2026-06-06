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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

قبل الامتحانات.. تشديد الرقابىة على مراكز أسئلة الثانوية الأزهرية | صور

مراكز أسئلة امتحانات الثانوية الأزهرية
مراكز أسئلة امتحانات الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

أجرى الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وعدد من قيادات القطاع، جولة ميدانية شملت عددا من المحافظات؛ لمتابعة جاهزية مراكز توزيع أسئلة الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، بالمتابعة المستمرة لكافة الإجراءات المنظمة للامتحانات.

وشملت المتابعة الميدانية تفقد مراكز توزيع الأسئلة بمحافظتي القاهرة والشرقية من قبل فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، يرافقه الدكتور محمد سعد القزاز، مدير عام التعليم النموذجي واللغات، فيما تابع الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم، مركز محافظة الجيزة، وتوجه الدكتور فايز نصر الدين، مدير عام الكمبيوتر التعليمي، إلى متابعة مركز محافظة القليوبية؛ للوقوف على مستوى الجاهزية والتأكد من تنفيذ التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

الحفاظ على سرية الأسئلة

وخلال الجولة، تم التأكد من توافر جميع التجهيزات الفنية والإدارية والأمنية بمراكز توزيع الأسئلة، ومراجعة إجراءات التأمين وخطط حفظ ونقل المظاريف، بما يضمن الحفاظ على سريتها ووصولها إلى اللجان في المواعيد المحددة، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية فرق العمل المكلفة بتنفيذ المهام المختلفة خلال فترة الامتحانات.

وعقب انتهاء الجولة الميدانية، كلف الدكتور أحمد الشرقاوي، بعقد اجتماع.عبر تقنية الاتصال المرئي مع رؤساء مراكز توزيع الأسئلة ببقية المحافظات؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للتكليفات الصادرة، والاطمئنان إلى استكمال التجهيزات والإجراءات التنظيمية،  والتأكد من جاهزية غرف العمليات وآليات التواصل والتنسيق للتعامل الفوري مع أي مستجدات قد تطرأ خلال أيام الامتحانات.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن هذه المتابعات تتم بتكليفات مباشرة من الشيخ ايمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر، وأهمية استمرار المتابعة الدقيقة واللحظية لمختلف الأعمال، والالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة، ورفع التقارير الدورية أولا بأول، بما يسهم في تحقيق أعلى درجات الانضباط والانتظام. 

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