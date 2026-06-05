قبيل انطلاق الامتحانات.. وكيل الأزهر يوجه رسالة طمأنة لطلاب الشهادة الثانوية

وجَّه الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، رسالة طمأنة ودعم إلى طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية قبيل انطلاق امتحاناتهم غدًا، داعيًا إياهم إلى دخول لجان الامتحانات بقلوب مطمئنة ونفوس واثقة، والاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه.

وأكد الشيخ عبد الغني، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، أن الامتحان ليس ميدانًا للرهبة أو القلق، وإنما هو فرصة عادلة لإبراز ما حصَّله الطالب من علم وما اكتسبه من فهم خلال العام الدراسي، مشيرًا إلى أن ما ينتظر الطلاب هو ثمرة جهودهم واجتهادهم طوال العام.

استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية

وأوضح القائم بعمل وكيل الأزهر أن الأزهر الشريف استكمل جميع استعداداته الخاصة بالامتحانات، وهيأ للطلاب كل ما يعينهم على أداء اختباراتهم في أجواء يسودها النظام والسكينة، بما يضمن توفير المناخ المناسب لتحقيق أفضل أداء ممكن.

ودعا الطلاب إلى حسن استثمار أوقاتهم، والتعامل مع الأسئلة بروية وتركيز، والتحلي بالعزم والثقة، مؤكدًا أن الطالب الأزهري يتميز ليس فقط بتحصيله العلمي، وإنما أيضًا بما يحمله من قيم الصدق والأمانة والانضباط وحسن الخلق.

واختتم الشيخ أيمن عبد الغني رسالته بالدعاء لأبنائه وبناته الطلاب، سائلًا الله تعالى أن يشرح صدورهم، ويبارك في جهودهم، ويكتب لهم النجاح والتفوق، وأن يجعل هذه الأيام بداية فرح لهم ولوالديهم ولمعلميهم، وأن يوفقهم ويسدد خطاهم.