قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قافلة دعوية للأوقاف إلى مساجد حلوان و 15 مايو لترشيد الاستخدام الرقمي
قراءة في تداعيات اضطرابات هرمز وتفاصيل الشراكة الاستراتيجية المرتقبة بين مصر وبريطانيا
نهاية عصر المساعدات الأمريكية.. واشنطن وتل أبيب تبحثان تحقيق تحول استراتيجي في علاقتهما
سؤال برلماني بشأن آخر مستجدات خطة الدولة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة في مصر
طلب مبلغ مالي نظير توقف سيارة.. القبض على سايس بالقاهرة
أصغر فراعنة المونديال.. حمزة عبد الكريم يفرض اسمه في كأس العالم 2026
العام المالي الجديد يشهد إطلاق حزم متكاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية الكبيرة..نواب: خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص.. و دفع عجلة النمو الاقتصادي
الاستثمار : ثقة المستثمرين تتزايد.. ومصر تفتح آفاقًا جديدة للتوسع والتصدير
علامة الرضا والقبول.. خطيب المسجد الحرام: حجك مبرور إذا حدثت هذه الأمارة
النيران تلتهم كشك بقالة بطور سيناء.. والحماية المدنية تسيطر على الحريق
فتحي سند ينتقد إدارة الزمالك: تصريحات مفيش فلوس صادمة ولا تبشر بحلول
الطاقة الذرية: نتواصل بشكل منفصل مع الولايات المتحدة وإيران.. ونقترب من التوصل إلى حل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

لغز عمره 62 مليون عام .. مصر على خريطة العلم العالمي | اكتشاف جديد لجامعة المنصورة

اكتشاف علمي جديد قادته جامعة المنصورة
اكتشاف علمي جديد قادته جامعة المنصورة
أمينة الدسوقي

في أعماق الصحراء الشرقية، حيث تبدو الأرض صامتة وقاحلة، انكشف فجأة سر مدفون منذ عشرات الملايين من السنين اكتشاف علمي جديد قادته جامعة المنصورة لم يكن مجرد إضافة إلى سجل الحفريات، بل أشبه بعودة زمن كامل إلى الحياة، يكشف كيف تشكلت ملامح المحيطات الحديثة بعد أكبر كارثة شهدها كوكب الأرض.

اكتشاف يحبس الأنفاس موقع عمره 62.2 مليون سنة

أعلن فريق بحثي دولي بقيادة مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة عن اكتشاف موقع أحفوري نادر يعود إلى نحو 62.2 مليون سنة في الصحراء الشرقية موقع لا يُعد عادياً بأي معيار علمي، بل يُصنف كأحد أهم النوافذ الجيولوجية على مرحلة فاصلة أعقبت انقراض الديناصورات.

الدراسة التي نُشرت في مجلة Science Advances كشفت أن هذا الموقع يوثق فترة مبكرة للغاية من نشوء وتوسع الأسماك البحرية الحديثة، بعد أقل من أربعة ملايين سنة فقط من الحدث الذي أعاد تشكيل الحياة على الأرض بالكامل.

“حوض أسماك متحجر” مئات الحفريات في حالة استثنائية

داخل هذا الموقع الفريد، عثر العلماء على مئات الحفريات البحرية المحفوظة بشكل نادر وغير مسبوق، بينها أكثر من 20 نوعاً جديداً من الأسماك لم تكن معروفة من قبل.

ووصف الباحثون الموقع بأنه أقرب إلى “حوض أسماك متحجر”، إذ يحتفظ بتفاصيل دقيقة تسمح بإعادة رسم المشهد البحري كما كان قبل أكثر من 60 مليون عام، في واحدة من أدق الصور العلمية للحياة في العصر الباليوسيني المبكر.

الأسماك الحديثة ظهرت أسرع مما كان يُعتقد

تكشف نتائج الدراسة أن الأسماك الحديثة لم تتطور ببطء كما كان يُعتقد سابقاً، بل بدأت في الانتشار بوتيرة سريعة داخل البحار الاستوائية القديمة، التي تمثل المنطقة الجغرافية لمصر اليوم.

ويشير الباحثون إلى أن هذه البيئات لعبت دوراً محورياً في إعادة تشكيل الحياة البحرية، لتصبح نقطة انطلاق لمجموعات أسماك انتشرت لاحقاً في مختلف محيطات العالم.

 المحيطات تعيد تشكيل نفسها

يرى العلماء أن هذا الاكتشاف يقدم دليلاً مباشراً على أن الانقراض الجماعي لم يمحِ الحياة البحرية فقط، بل أعاد توزيعها من جديد فقد اختفت أنواع مفترسة قديمة، ما فتح الباب أمام مجموعات جديدة للهيمنة وملء الفراغ البيئي.

هذا التحول خلق ما يشبه “ثورة بيئية” في أعماق البحار، كانت نتيجتها ظهور سلالات تطورت لاحقاً لتشكل جزءاً كبيراً من التنوع البحري المعاصر.

مصر على خريطة العلم العالمي

لا يقتصر أهمية الاكتشاف على قيمته العلمية فحسب، بل يمتد ليعزز مكانة مصر وجامعة المنصورة في مجال الأبحاث الجيولوجية والحفريات الفقارية عالمياً.

ويؤكد الباحثون أن التعاون الدولي في هذا المشروع يعكس قدرة العلماء المصريين على قيادة اكتشافات مؤثرة تسهم في إعادة كتابة أجزاء مهمة من تاريخ الحياة على الأرض.

فجوة زمنية تُغلق بعد ملايين السنين

يرى الدكتور هشام سلام، مؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، أن الموقع يمثل أحد النماذج النادرة لما يعرف علمياً بـ”مواقع الحفظ المثالي”، حيث تحتفظ الصخور بتفاصيل دقيقة للغاية للكائنات المدفونة داخلها.

ويضيف أن الاكتشاف ساعد في سد فجوة علمية تُعرف باسم “فجوة باترسون”، امتدت لنحو 10 ملايين سنة في سجل تطور الأسماك العظمية، وهي فترة ظلت غامضة لعقود طويلة.

حين تعود الحياة بعد الكارثة

الدراسة لا تقدم مجرد حفريات، بل تروي قصة تعافي مذهلة لكوكب الأرض بعد واحدة من أعنف الصدمات في تاريخه فتماماً كما نهضت الثدييات والطيور على اليابسة بعد انقراض الديناصورات، أعادت البحار تشكيل نفسها بصمت، لتمنح الحياة فرصة جديدة للظهور والتطور.

وفي قلب هذه القصة، تقف مصر اليوم شاهداً علمياً على لحظة ميلاد عالم بحري جديد، ظل مدفوناً في الصخور لأكثر من 62 مليون سنة قبل أن يُكشف أخيراً للعالم.

جامعة المنصورة مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة اكتشاف موقع أحفوري نادر الصحراء الشرقية مجال الأبحاث الجيولوجية والحفريات الفقارية الحفريات الفقارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 ..بالرقم القومي

صيانة كهرباء

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بقنا

هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

أشهر كريم للجلد .. هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم الجمعة.. كم سعر عيار 21؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الفنانة رحمة احمد

قفل الباب علينا.. فنانة تكشف تعرضها للتـ.حرش من منتج شهير: استدرجني لمكتبه وخفت أصرخ

ذهب

اشتري ذهب قبل ما يغلى.. ومفاجأة بـ عيار 21 اليوم الجمعة

منتخب مصر

التشكيل الأقرب لمنتخب مصر أمام البرازيل في الودية المرتقبة

ترشيحاتنا

ازالة تعدي

إزالة 17 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

فرح شعبان

بإطلالة ملكية أنيقة.. ظهور فرح شعبان بفستان فرح يثير الجدل في أحدث ظهور

ما سبب ظهور شعر الذقن عند النساء؟

شعر الذقن عند النساء.. متى يكون طبيعيا ومتى يستدعي زيارة الطبيب؟

بالصور

لوك مختلف.. درة تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير

درة
درة
درة

إزالة 17 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فستان كاجوال.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

أرخص مقاتلة شبحية في العالم

أرخص مقاتلة شبحية في العالم.. هل تنجح روسيا في الرهان؟

كهربا

كهربا يفجر مفاجآت مدوية.. ويتحدث عن مرتضى منصور ومجدي عبد الغني وكواليس احتجازه في الكويت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

المزيد