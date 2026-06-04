لغز شبيه القمر يزداد تعقيدا.. اكتشاف جديد يهز فرضية أصل الرفيق الغامض للأرض

في تطور علمي مثير، كشفت دراسة حديثة عن معطيات جديدة قد تعيد رسم صورة أحد أكثر الأجسام الفضائية غموضا بالقرب من الأرض، وهو الكويكب "كامو أوليوا" (Kamo'oalewa)، المعروف بأنه أشهر "شبيه قمر" يدور إلى جانب كوكبنا.

وتلقي النتائج الجديدة بظلال من الشك على النظرية السائدة التي اعتبرت لسنوات أن هذا الجسم الفضائي مجرد شظية انفصلت عن القمر إثر اصطدام قديم.

مهمة صينية لاستكشاف الكويكب الغامض

تتجه الأنظار حاليا إلى مهمة "تيانون-2" الصينية، التي انطلقت في مايو 2025 نحو الكويكب الصغير، في إطار مساعي لفك أسراره والكشف عن حقيقته.

ومن المنتظر أن تعود المركبة إلى الأرض في أواخر عام 2027 حاملة عينات مباشرة من سطحه، ما قد يمنح العلماء إجابات حاسمة بشأن أصله.

ويتميز "كامو أوليوا" بكونه "قمرا شبه تابع"، إذ يدور حول الشمس لكنه يحافظ على قربه المستمر من الأرض، في ظاهرة فلكية نادرة.

ويبلغ عرضه نحو 100 متر فقط، فيما يكمل دورة حول نفسه كل 28 دقيقة تقريبا.

دراسة جديدة تقلب المعادلة

نشرت دراسة علمية في مجلة "Nature Communications" نتائج قد تغير الفهم السائد لهذا الكويكب فقد أعاد فريق بحثي بقيادة العالم الصيني يانغ لي تحليل الضوء المنعكس عن سطحه، ليكتشف وجود خصائص طيفية لا تتوافق مع الصخور القمرية كما كان يُعتقد سابقًا.

وأظهرت البيانات تشابها ملحوظا بين الكويكب ونوع من النيازك يُعرف باسم "كوندريت LL"، وهو ما دفع الباحثين إلى التشكيك في فرضية الأصل القمري.

تجربة مخبرية تكشف السر وراء اللون الأحمر

وللتأكد من نتائجهم، أجرى العلماء تجربة فريدة تمثلت في طحن عينة من نيزك "كوندريت LL" وتحويلها إلى مسحوق، ثم تعريضها لأشعة الليزر لمحاكاة تأثيرات الفضاء القاسية عبر ملايين السنين.

وجاءت النتائج لافتة؛ إذ تحول لون المسحوق تدريجيا إلى الأحمر الداكن، وهو اللون ذاته الذي يميز سطح "كامو أوليوا".

وأثبتت التجربة أن التعرض الطويل للرياح الشمسية والاصطدامات الدقيقة يمكن أن يمنح الأجسام الصخرية هذا اللون، دون أن تكون ذات أصل قمري.

من القمر إلى حزام الكويكبات؟

بعد ذلك، وسع الباحثون نطاق دراستهم ليشمل آلاف الكويكبات المعروفة، واستخدموا نماذج حاسوبية متقدمة لتتبع المسارات المدارية المحتملة للجسم الغامض.

وأشارت النتائج إلى أن "كامو أوليوا" ربما ينتمي في الأصل إلى "عائلة فلورا"، وهي مجموعة كبيرة من الكويكبات تقع داخل الحزام الرئيسي بين كوكبي المريخ والمشتري، ما يفتح الباب أمام سيناريو مختلف تماما عن الرواية التقليدية.

اللغز لم يحسم بعد

ورغم أن الدراسة ترجح بقوة انتماء الكويكب إلى فئة الكويكبات الصخرية الغنية بالسليكات، فإن العلماء لم يستبعدوا نهائيا احتمال وجود صلة بالقمر.

وأكد فريق البحث أن الحسم النهائي سيعتمد على تحليل العينات التي ستجلبها المهمة الصينية خلال العام المقبل.

ترقب عالمي لنتائج العينات الفضائية

مع اقتراب موعد عودة "تيانون-2"، يترقب المجتمع العلمي الدولي ما ستكشفه العينات القادمة من هذا الجسم الغامض فإما أن تؤكد أنه مهاجر من أعماق حزام الكويكبات، أو تعيد إحياء فرضية كونه جزءًا قديمًا من القمر، لتبقى قصة "شبيه القمر" واحدة من أكثر الألغاز إثارة في علوم الفضاء الحديثة.