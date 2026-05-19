قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير لوائح يكشف مكاسب الزمالك من تنازل سيراميكا عن التذاكر
فرج عامر يشيد بموقف سيراميكا كليوباترا تجاه الزمالك
القومي لتنظيم الاتصالات: لن يتم قطع الانترنت عن لجان الثانوية العامة
وزير الصناعة: العنصر البشري محور رئيسي في استراتيجية 2030 وشراكة موسعة مع منظمة العمل الدولية
تراجع كبير.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 19-5-2026
موعد امتحان الفرصة الثانية في مادة البرمجة "العملي" لطلاب أولى ثانوي|قرار عاجل
اليوم النطق بالحكم في مقتل عروس المنوفية كريمة علي يد زوجها
اليوم.. إجراء قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 بمقر اتحاد الكرة
كواليس أول أيام لجان المجمع المقدس.. تعديلات لائحية ومناقشات حول كهنة الصعيد والأحوال الشخصية
الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026
القاهرة تخطف أنظار أفريقيا اليوم.. ترقب واسع لقرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027 ومصر تنتظر طريق الفراعنة
فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة.. على جمعة: كل يوم يعادل سنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

اكتشف حديثا.. الكويكب 2026 JH2 يمر قرب الأرض في عرض سماوي بآمان

كويكب
كويكب
أمينة الدسوقي

شهد العالم حدثا فلكيا لافتا مع اقتراب الكويكب 2026 JH2 من الأرض في مرور قريب نسبيا، ورغم المسافة الصغيرة فلكيًا، يؤكد العلماء أن هذا العبور آمن تمامًا ولا يشكل أي تهديد لكوكبنا.

الكويكب، المصنف ضمن فئة «الكويكبات المقتربة من الأرض»، اكتُشف حديثًا في 10 مايو بواسطة Mount Lemmon Survey في ولاية أريزونا الأمريكية، وهو برنامج متخصص في رصد الأجرام القريبة من الأرض وتتبعها بدقة عالية.

مرور قريب ولكن آمن تمامًا

بحسب تقديرات European Space Agency، يتراوح قطر الكويكب بين 16 و35 مترًا، أي بطول يقارب الحوت الأزرق البالغ.

ووصل إلى أقرب نقطة من الأرض عند الساعة 21:23 بتوقيت غرينتش، مارًا على مسافة تقارب 91 ألف كيلومتر فقط — أي نحو ربع المسافة بين الأرض والقمر.

ورغم أن هذا الاقتراب يُعد كبيرًا بمقاييس علم الفلك، فإن الحسابات المدارية الدقيقة تؤكد عدم وجود أي احتمال للاصطدام، سواء مع الأرض أو مع القمر.

بث مباشر من إيطاليا لرصد الحدث

وفر Virtual Telescope Project بثا مباشرا مجانيا عبر يوتيوب بدأ في 20:45 بتوقيت غرينتش، انطلاقًا من تلسكوباته الروبوتية في منطقة مانتشانو الإيطالية.

وأوضح مؤسس المشروع الفلكي الإيطالي Gianluca Masi أن الكويكب تحرك بسرعة واضحة أمام خلفية النجوم، لكن أنظمة التتبع المتقدمة ستُبقيه ظاهرًا كنقطة ضوئية لامعة، بينما تبدو النجوم كخطوط طويلة نتيجة تتبع التلسكوب لحركته السريعة.

ويبلغ لمعان الكويكب الظاهري 11.5 درجة، ما يجعله غير مرئي بالعين المجردة، لكنه مناسب تمامًا لتلسكوبات المشروع وتلسكوبات هواة الفلك المزودة بأنظمة تتبع أو كاميرات رقمية.

كويكب

سرعة هائلة ورحلة طويلة حول الشمس

يتحرك 2026 JH2 بسرعة تقارب 31 ألف كيلومتر في الساعة بالنسبة للأرض وبعد عبوره ، سيواصل رحلته في مدار إهليلجي حول الشمس تستغرق نحو 3.8 سنوات، يمتد خلالها إلى مناطق قريبة من مدار كوكب المشتري قبل أن يعود إلى النظام الشمسي الداخلي.

كويكب

وتشير بيانات European Space Agency إلى أن الكويكب لن يقترب من الأرض مجددًا قبل عام 2060، وعندها سيمر على مسافة تعادل 17 ضعف المسافة الحالية بين الأرض والقمر.

لماذا يُعد رصد هذه الكويكبات مهمًا؟

يأتي تتبع مثل هذه الأجرام ضمن جهود «الدفاع الكوكبي» التي تقودها وكالات الفضاء العالمية، وفي مقدمتها NASA Jet Propulsion Laboratory، بهدف اكتشاف ورصد الكويكبات مبكرًا — حتى غير الخطرة منها — لفهم مداراتها بدقة وتحسين القدرة على التنبؤ بأي مخاطر مستقبلية.

ويمثل مرور 2026 JH2 فرصة علمية وتعليمية نادرة لمتابعة جرم سماوي سريع الحركة في بث حي، يقرّب علم الفلك خطوة جديدة من الجمهور حول العالم.

الكويكب 2026 JH2 الدفاع الكوكبي كويكب كويكب يمر بجوار الأرض كواكب الأرض وكالات الفضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

طاقه شمسيه

بعد تصريحات الكهرباء.. أسعار وكيفية تركيب طاقة شمسية في منزلك

الرئيس السيسي

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. عيار 21 بكام؟

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم بين الموجات الحارة والتصدير.. شعبة المصدرين تكشف أسباب الارتفاع المفاجئ وموعد الانفراجة

وزارة الداخلية

مصرع المتهم بقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين بـ أسيوط فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة

شبورة

رياح الخماسين وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر للناشئين أمام المغرب بأمم أفريقيا تحت 17 سنة

توروب

إبراهيم عبد الجواد يكشف أبرز المرشحين لتدريب الأهلي بعد توروب

الزمالك

هشام حنفي يحذر الزمالك من طموح علي ماهر قبل موقعة الحسم بالدوري

بالصور

عناية رئيس الشيفت.. نشر 9 ونص.. ابنة نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة جريئة

ابنة نسرين امين تثير الجدل بإطلالة جريئة
ابنة نسرين امين تثير الجدل بإطلالة جريئة
ابنة نسرين امين تثير الجدل بإطلالة جريئة

قبل العيد.. طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة لنجاحه

قبل العيد.. طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة لنجاحه
قبل العيد.. طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة لنجاحه
قبل العيد.. طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة لنجاحه

ياسمين صبري تثير الجدل بفستان أسطوري.. شاهد

ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد