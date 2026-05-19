إلهام أبو الفتح
الأرصاد: ذروة الموجة الحارة تضرب هذه المحافظات.. وانقلاب مفاجئ بالأجواء

منار عبد العظيم

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم، الثلاثاء 19 مايو 2026، ذروة الموجة الحارة على عدد كبير من محافظات الجمهورية، لافتةً إلى أن محافظات جنوب الصعيد، من بني سويف حتى أسوان، تسجل درجات حرارة قياسية قد تصل في أسوان إلى 48 درجة مئوية، بينما تصل إلى 47 درجة في الأقصر وأبو سمبل.

وأضافت “غانم”، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”،  أن الهيئة حذرت المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خاصة في أوقات الظهيرة، مع التأكيد على شرب كميات كبيرة من المياه وارتداء الملابس القطنية الفاتحة لتجنب تأثيرات الحرارة الشديدة.

وأوضحت أن بعض مناطق شمال البلاد بدأت تشهد تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية نتيجة نشاط الرياح الشمالية القادمة من البحر المتوسط، ما أسهم في تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بحرارة الطقس، خاصة خلال الليل والصباح الباكر.

وأشارت إلى أن الأرصاد تتوقع انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع تحوّل الأجواء إلى طقس ربيعي معتدل نهاية الأسبوع، مع بقاء بعض المناطق الجنوبية تحت تأثير الموجة الحارة لفترة أطول.

كما أكدت “غانم” وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية، مع نشاط الرياح البحرية المعتدلة، موضحة أن هذه الرياح لن تتسبب في عواصف ترابية أو اضطرابات قوية.

وختمت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد بتحذير المواطنين من الأنشطة البدنية الشديدة أثناء النهار، خاصة للأطفال وكبار السن، وتوخي الحذر مع المواد القابلة للاشتعال داخل السيارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

