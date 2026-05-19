مبادرة جديدة.. خط ساخن للإبلاغ عن المدمنين بلا مأوى

كشف مدحت وهبة، المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن هناك تنسيق بين مؤسسات الدولة ممثلة في صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بالتعاون مع الجهات المعنية.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أطلقت مؤخرًا مبادرة مهمة تتمثل في توفير خدمات العلاج للأشخاص بلا مأوى.

وأكد أنه تم تخصيص خط ساخن تابع لوزارة التضامن لأي شخص تظهر عليه علامات تعاطي المواد المخدرة يتم التواصل مع الخط الساخن وتنتقل الفرق المتنقلة واستقبال الحالة في أحد المراكز وتشخيصها وإجراء التحاليل الخاصة.



ولفت إلى أنه في حالة إثبات تعاطي الشخص المواد المخدرة يتولى صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي كافة الخدمات العلاجية مجانا وبأعلى معايير الجودة.

