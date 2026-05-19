سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-5-2026.. عيار 21 عند 6900

شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-5-2026 انخفاضًا طفيفاً وسجل جرام الذهب عيار 21 6880 جنيه وهو الأكثر طلباً في مصر بسبب نقائه وسعره المناسب للجميع مما يجعله الخيار الأفضل للمواطنين الذين يبحثون عن الملاذ الآمن.

ويتابع المستثمرون والمواطنون بشكل يومي سعر الذهب في مصر لأنه أهم أدوات الادخار والتحوط ضد التضخم، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

جاءت أسعار الذهب اليوم في المحال والصاغة على النحو التالي:

عيار 24:

سعر البيع: 7,865 جنيها

سعر الشراء: 7,815 جنيها



عيار 18:

سعر البيع: 5,895 جنيها

سعر الشراء: 5,865 جنيها

عيار 14:

سعر البيع: 4,585 جنيها

سعر الشراء: 4,560 جنيها

عيار 21:

سعر البيع: 6,880 جنيها

سعر الشراء: 6,840 جنيها

الجنيه الذهب:

سعر البيع: 55,040 جنيها

سعر الشراء: 54,720 جنيها

سعر الأونصة اليوم :



سعر البيع: 244,560 جنيها

سعر الشراء: 243,140 جنيها

الأونصة بالدولار الأمريكي:

4,545.04 دولار.