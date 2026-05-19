اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الثلاثاء 19 مايو

محمد صبيح

ننشر أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 وسط حالة من التباين النسبي مع ميل طفيف للتغير في بعض الأعيرة، وفق آخر تحديث صادر عن أسواق الذهب داخل المملكة.

أسعار الذهب اليوم في السعودية الثلاثاء 19 مايو

سجلت أسعار الذهب في السوق السعودية المستويات التالية:

  • عيار 24: 548.00 ريال
  • عيار 22: 502.25 ريال
  • عيار 21: 479.50 ريال
  • عيار 18: 411.00 ريال

ونرصد سعر الذهب اليوم في السعودية لمختلف العيارات، إلى جانب أسعار الأونصة والجنيه الذهب ونصاب الزكاة، مع تحليل لحركة السوق في الرياض وبقية المدن الرئيسية.

أسعار الجنيه الذهب والأونصة في السعودية

  • الجنيه الذهب: 3,835.75 ريال
  • الأونصة بالريال السعودي: 17,044.00 ريال
  • الأونصة بالدولار الأمريكي: 4,545.04 دولار

وتعد أسعار الأونصة العالمية من أهم المؤشرات التي تنعكس بشكل مباشر على حركة سعر الذهب في السعودية اليوم، خاصة مع ارتباط السوق المحلي بالبورصات العالمية.

نصاب الزكاة في الذهب بالسعودية

تم احتساب نصاب الزكاة للذهب على أساس:

  • 85 جرام من عيار 24
  • بقيمة إجمالية تبلغ: 46,580.00 ريال

ويُعد نصاب الزكاة معيارًا شرعيًا مهمًا يعتمد عليه الأفراد في حساب الزكاة السنوية على مدخراتهم من الذهب.

تحليل حركة أسعار الذهب اليوم في السعودية

الذهب في السعودية

يشير خبراء أسواق المعادن إلى أن حركة أسعار الذهب في السعودية تتأثر بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • تغيرات أسعار الذهب في البورصات العالمية
  • تحركات سعر الدولار الأمريكي
  • حجم الطلب المحلي في موسم المناسبات
  • التوترات الاقتصادية العالمية

كما تتسم السوق في الوقت الحالي بحالة من الترقب، مع توقعات بتذبذب محدود خلال الأيام المقبلة.

متابعة سوق الذهب في السعودية

تتيح البيانات الحالية للمستثمرين متابعة:

  • أسعار السبائك الذهبية
  • اتجاهات البيع والشراء في الرياض وجدة والدمام
  • حركة مؤشر الارتفاع والانخفاض
  • المخططات البيانية لأسعار الأيام السابقة

وذلك بهدف دعم قرارات الشراء والبيع في سوق الذهب السعودي.

