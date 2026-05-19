قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصاعد التوتر.. أمريكا تعاقب كندا بفض الشراكة مع مجلس الدفاع الدائم
مصر مركز لإعادة التصدير.. تعاون مع أفريكسيم لتعزيز التجارة بين أفريقيا والعالم
نائب رئيس الوزراء: 300 مشروع حصاد 50 عامًا من الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية
أم بلا قلب.. المؤبد لربة منزل أنهت حياة طفلها في المعصرة بسبب كرهها له
وزير الصحة يبحث مع نظيره اللبناني تعزيز التعاون المشترك ودعم القطاع الطبي
بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون
موعد مباراة منتخب مصر ضد المغرب في أمم أفريقيا للناشئين
قفزة الوقود والأسمدة بسبب حرب إيران والجفاف تدفع مزارعي أستراليا لتقليص زراعة القمح
البعثة الطبية للحج: منظومة متكاملة للرعاية.. و 3948 حالة تردد على العيادات يوميًا
دعم مسار التفاوض بين واشنطن وطهران..وزير الخارجية يلتقى مستشار الأمن القومي البريطاني
البحرية الإسرائيلية تزعم سيطرتها على 95% من سفن أسطول الصمود
ننشر تشكيل غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية.. وتفاصيل مكافآة المشاركين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: تقديم 12 ألف خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج بالأراضي المقدسة

ضيوف الرحمن
ضيوف الرحمن
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 11 ألفاً و942 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى مساء الإثنين 18 مايو الجاري.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، ولم يتم رصد أي تفشيات أو انتشار للأمراض المعدية بينهم، وذلك في إطار تنسيق وثيق وتعاون مستمر مع الجهات الصحية السعودية الشقيقة.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أن فرق البعثة الطبية المصرية تواصل عملها على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية، بما يضمن سلامة وراحة الحجاج المصريين.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، أن إجمالي الخدمات المقدمة يوم الإثنين بلغ 1329 خدمة طبية في عيادات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

 عدد الحالات المحجوزة حالياً 

وفيما يخص الحالات التي تتلقى الرعاية في المستشفيات السعودية، أفاد الدكتور أحمد مصطفى بأن إجمالي عدد الحالات المحجوزة حالياً بلغ 27 حالة، منها 19 حالة في مكة المكرمة (8 حالات بالأقسام الداخلية، و6 حالات بالرعاية المتوسطة، و5 حالات بالرعاية المركزة)، و8 حالات في المدينة المنورة (5 حالات بالأقسام الداخلية، و3 حالات بالرعاية المركزة).

وأشار إلى أن أحد الحجاج خضع لإجراء قسطرة قلبية، وخضع آخر لجراحة عظام، بالإضافة إلى حالة تتلقى جلسات الغسيل الكلوي.

وأعرب الدكتور أحمد مصطفى عن خالص التقدير والامتنان للرعاية الطبية المتميزة والدعم السريع والمهني الذي تقدمه المستشفيات السعودية للحجاج المصريين، مما يساهم في تحسن حالاتهم وسرعة تماثلهم للشفاء.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار المتابعة الدائمة للحجاج المصريين في أماكن إقامتهم، مع مواصلة التنسيق الكامل والمستمر مع السلطات الصحية السعودية، لضمان تمتع جميع ضيوف الرحمن بصحة جيدة وسلامة تامة أثناء أداء مناسك فريضة الحج.

وزارة الصحة والسكان عيادات بعثة الحج المصرية الأراضي المقدسة المملكة العربية السعودية الخدمات الوقائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طاقه شمسيه

بعد تصريحات الكهرباء.. أسعار وكيفية تركيب طاقة شمسية في منزلك

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

الرئيس السيسي

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. عيار 21 بكام؟

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم بين الموجات الحارة والتصدير.. شعبة المصدرين تكشف أسباب الارتفاع المفاجئ وموعد الانفراجة

شبورة

رياح الخماسين وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟

محمد صلاح وسلوت

محمد صلاح يكتسح استفتاء لجمهور ليفربول في مواجهة آرني سلوت

ترشيحاتنا

أمين عام الناتو يزور السويد بعد غد لرئاسة اجتماع وزراء خارجية الحلف

الخميس المقبل.. اجتماع وزراء خارجية الناتو بالسويد يحسم أولويات الحلف المستقبلية

كوبر: العالم لا يستطيع الانتظار أكثر من ذلك لإعادة فتح مضيق هرمز

وزيرة الخارجية البريطانية: العالم لا يستطيع الانتظار أكثر من ذلك لإعادة فتح مضيق هرمز

مكة المكرمة نموذج تنموي متوازن بين الحفاظ على الهوية الإسلامية والتاريخية والتحولات الحديثة

مكة المكرمة نموذج تنموي متوازن بين الحفاظ على الهوية الإسلامية والتاريخية والتحولات الحديثة

بالصور

تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات

تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات
تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات
تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات

طريقة عمل كفتة بالعسل والثوم

طريقة عمل كفتة بالعسل
طريقة عمل كفتة بالعسل
طريقة عمل كفتة بالعسل

قبل عيد الأضحي.. طريقة عمل تشويحة الخروف على الطريقة الشعبية بطعم زمان

طريقة عمل تشويحة الخروف
طريقة عمل تشويحة الخروف
طريقة عمل تشويحة الخروف

قبل العيد.. طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة لنجاحه

قبل العيد.. طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة لنجاحه
قبل العيد.. طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة لنجاحه
قبل العيد.. طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة لنجاحه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد