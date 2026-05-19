الصحة: تقديم 12 ألف خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج بالأراضي المقدسة

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 11 ألفاً و942 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى مساء الإثنين 18 مايو الجاري.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، ولم يتم رصد أي تفشيات أو انتشار للأمراض المعدية بينهم، وذلك في إطار تنسيق وثيق وتعاون مستمر مع الجهات الصحية السعودية الشقيقة.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أن فرق البعثة الطبية المصرية تواصل عملها على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية، بما يضمن سلامة وراحة الحجاج المصريين.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، أن إجمالي الخدمات المقدمة يوم الإثنين بلغ 1329 خدمة طبية في عيادات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

عدد الحالات المحجوزة حالياً

وفيما يخص الحالات التي تتلقى الرعاية في المستشفيات السعودية، أفاد الدكتور أحمد مصطفى بأن إجمالي عدد الحالات المحجوزة حالياً بلغ 27 حالة، منها 19 حالة في مكة المكرمة (8 حالات بالأقسام الداخلية، و6 حالات بالرعاية المتوسطة، و5 حالات بالرعاية المركزة)، و8 حالات في المدينة المنورة (5 حالات بالأقسام الداخلية، و3 حالات بالرعاية المركزة).

وأشار إلى أن أحد الحجاج خضع لإجراء قسطرة قلبية، وخضع آخر لجراحة عظام، بالإضافة إلى حالة تتلقى جلسات الغسيل الكلوي.

وأعرب الدكتور أحمد مصطفى عن خالص التقدير والامتنان للرعاية الطبية المتميزة والدعم السريع والمهني الذي تقدمه المستشفيات السعودية للحجاج المصريين، مما يساهم في تحسن حالاتهم وسرعة تماثلهم للشفاء.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار المتابعة الدائمة للحجاج المصريين في أماكن إقامتهم، مع مواصلة التنسيق الكامل والمستمر مع السلطات الصحية السعودية، لضمان تمتع جميع ضيوف الرحمن بصحة جيدة وسلامة تامة أثناء أداء مناسك فريضة الحج.