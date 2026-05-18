رئيس التحرير
طه جبريل
سفر الفوج الأول من بعثة حجاج نقابة المهندسين إلى الأراضي المقدسة

أعلنت النقابة العامة للمهندسين سفر الفوج الأول من بعثة حجاج النقابة، اليوم الإثنين 18 مايو 2026، إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، حيث يضم الفوج 67 حاجًا ضمن برنامج “حج الهيئات – المستوى الاقتصادي”.

وقد حرصت النقابة على اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لضمان سرعة وسلاسة إنهاء الإجراءات الخاصة بسفر الحجاج، حيث تم تخصيص مشرفين لمرافقة الفوج، ومتابعة جميع مراحل السفر، وهو ما لاقى استحسان وسعادة الحجاج بهذه المجهودات المبذولة من النقابة للتيسير عليهم، حيث عبروا عن امتنانهم العميق وشكرهم للنقابة وقياداتها.

من جانبه أوضح المهندس صلاح شلبي- أحد حجاجي الفوج الأول، أنه منذ اليوم الأول للتقديم في قرعة الحج بالنقابة، كان هناك تواصل دائم ومستمر من جانب النقابة، حيث تم إرشادهم بكافة الخطوات والإجراءات المطلوبة أولا بأول، معظما ما قدمته النقابة من تيسيرات في جميع الإجراءات، موجها الشكر لها على ما بذلته من جهود متميزة.

وفي السياق ذاته، أشاد المهندس هشام محمد درغام- أحد حجاجي الفوج الأول، بمستوى الخدمة المقدمة من النقابة، حيث تمت إجراءات التقديم لرحلة الحج بسهولة ويسر ودون أي مجهود، موضحا أن جميع الإجراءات أُنجزت بسرعة ودون تأخير، مع وجود تواصل مستمر وفعال طوال فترة التقديم، مقدما الشكر للقائمين على لجنة الرحلات والحج.

