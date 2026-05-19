سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في البنوك… يسجل 53.36 جنيه للبيع

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 19-5-2026 مع استمرار ترقب المتعاملين لتغيرات الدولار عالميًا في ظل التقلبات العالمية الراهنة .

أعلى سعر للدولار في البنوك

جاء بنك HSBC: بأعلى سعر بيع وشراء للدولار اليوم 53.407 شراء – 53.508 بيع.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي نحو 53.270 شراء – 53.370 بيع

أسعار الدولار في البنوك اليوم

جاءت أسعار الدولار في البنوك اليوم متقاربة كالآتي..

بنك قناة السويس:

53.270 شراء – 53.370 بيع

53.270 شراء – 53.370 بيع بنك مصر:

53.270 شراء – 53.370 بيع

53.270 شراء – 53.370 بيع QNB الأهلي:

53.270 شراء – 53.370 بيع

53.270 شراء – 53.370 بيع البنك التجاري الدولي (CIB):

53.270 شراء – 53.370 بيع

53.270 شراء – 53.370 بيع البنك الأهلي المصري:

53.270 شراء – 53.370 بيع

53.270 شراء – 53.370 بيع بنك الإسكندرية:

53.270 شراء – 53.370 بيع

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل البنك المركزي المصري:

53.264 جنيه للشراء – 53.403 جنيه للبيع