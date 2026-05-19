أحمد شوبير يكشف سياسة جديدة في الأهلي للتجديد والصفقات

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود تغييرات كبيرة داخل نادي الأهلي تخص سياسة التعاقدات وتجديد عقود اللاعبين خلال الفترة المقبلة.



وقال شوبير في تصريحات إذاعية: إن إدارة الأهلي عقدت جلسات ودية مع عدد من اللاعبين، من بينهم حسين الشحات ومصطفى شوبير، مؤكدًا أن النادي لا يتعجل حاليًا في حسم ملف تجديد عقد إمام عاشور.



وأوضح أن الأهلي يتجه لتطبيق نظام جديد في تجديد العقود، يهدف إلى ضبط الإنفاق المالي ومنع الزيادات المبالغ فيها في رواتب اللاعبين، مع منح فرص أكبر للاعبين من أبناء النادي.

وأضاف شوبير أن الإدارة لا تمانع في رحيل أي لاعب يرغب في خوض تجربة الاحتراف الخارجي، مشيرًا إلى أن سوق اللاعبين شهد هدوءًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، خاصة مع تراجع المنافسة المالية من بعض الأندية.