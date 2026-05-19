الصحة تهنئ هبة السويدي بتكريمها في جمعية الصحة العالمية

هنأت وزارة الصحة والسكان، د.هبة السويدي، بمناسبة تكريمها خلال فعاليات الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية في جنيف.

يأتي هذا التكريم الدولي اعترافًا بجهودها الرائدة في تأسيس ورئاسة مؤسسة «أهل مصر للتنمية»، التي أنشأت أول مستشفى متخصص ومتكامل لعلاج الحروق مجانًا في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، وتقديم رعاية طبية شاملة تجمع بين العلاج الجسدي والدعم النفسي وإعادة الدمج المجتمعي وفق أعلى المعايير العالمية.

تقدير المجتمع الصحي الدولي

ويعكس التكريم تقدير المجتمع الصحي الدولي لدور المجتمع المدني المصري في تعزيز الرعاية الصحية، ويبرز دور هبة السويدي كرمز للعطاء الإنساني والعمل المؤسسي المستدام.

منظمة الصحة العالمية (WHO) :تكريم الدكتورة هبة السويدي

أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) عن تكريم الدكتورة هبة السويدي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، بمنحها جائزة المدير العام من منظمة الصحة العالمية عن مجمل إنجازاتها في رعاية مرضى الحروق، وذلك خلال فعاليات افتتاح الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في جنيف، بحضور ممثلين رفيعي المستوى، من بينهم وزير الصحة والسكان المصري معالي الدكتور خالد عبد الغفار. ويعكس هذا التكريم الدولي الدور المتنامي للمؤسسات المصرية في تطوير منظومات صحية متخصصة ذات أثر عالمي، وترسيخ مكانة مصر كمساهم فاعل في صياغة مستقبل رعاية الحروق والمعايير الطبية المرتبطة بها.

ويُعد هذا التكريم الخاص والاستثنائي انعكاسًا للتحول الجذري الذي أحدثته مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق في منظومة رعاية الحروق، بدايةً من رفع معدلات النجاة في الحالات الحرجة التي تستقبلها المستشفى من 20% إلى 84%، وصولًا إلى خفض معدلات الإعاقة المستديمة الناتجة عن حالات الحروق إلى 10%. كما تُعد المستشفى الأولى في إجراء عمليات زراعة الجلد الطبيعي، بما يعكس ريادتها في تبني أحدث الممارسات الطبية المتخصصة. كما يؤكد هذا التقدير الدولي على أهمية اعتبار رعاية الحروق ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الصحية العالمية، وهو ما تعمل عليه مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق حاليًا بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان من خلال تطوير أول نموذج في مصر ل "التطبيب عن بُعد" لرعاية مرضى الحروق بمختلف المحافظات، تمهيدًا لتعميمه على مستوى الجمهورية.

وفي تعليقها على هذا التكريم، أكدت الدكتورة هبة السويدي أن هذا التكريم الدولي يعكس أن مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق تسير على الطريق الصحيح، وأن جهودها أصبحت محل تقدير على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفة: “هذا التقدير يشجعنا على الاستمرار في أداء دورنا الإنساني، ويعزز التزامنا بتقديم رعاية متكاملة تليق بمصابي الحروق، إيمانًا بأن حق المريض في العلاج الكريم هو مسؤولية إنسانية قبل أن يكون واجبًا طبيًا، وهو ما نعمل عليه من خلال شراكات حقيقية تهدف إلى إنقاذ الحياة وإعادة الأمل من جديد".

ويأتي التكريم أيضًا في ضوء الشراكة الممتدة بين مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان والمجلس الصحي المصري، حيث يجري حاليًا العمل على صياغة الاستراتيجية الوطنية لعلاج الحروق، والوقاية منها، والتأهيل، والرعاية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لعشر سنوات قادمة، في أول تجربة من نوعها عالميًا على مستوى الدولة، بما يُمثل خطوة مرجعية غير مسبوقة نحو توحيد معايير الرعاية ورفع جودة الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الحروق.

وجدير بالذكر أن هذا التكريم ليس الأول في مسيرة الدكتورة هبة السويدي، حيث سبق أن حصلت على جائزة الأم تريزا العالمية للمواساة والعدالة الاجتماعية، إلى جانب تكريمها من جامعة الدول العربية تقديرًا لدورها البارز في مجال العمل المجتمعي والإنساني، وهو ما يعكس امتداد تأثيرها الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي.