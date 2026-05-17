وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء يتابع سير العمل بمستشفى الشيخ زويد المركزي

تفقد الدكتور عمرو عادل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء ، مستشفى الشيخ زويد المركزي، وذلك للاطمئنان على سير العمل ومتابعة انتظام الخدمة الطبية للمواطنين.

وخلال زيارته للمستشفى، تفقد وكيل وزارة الصحة أقسام الاستقبال والأقسام الداخلية والعناية المركزة لحديثي الولادة «الحضانة» والكلي والصيدلية والأشعة والمعمل وبنك الدم والمطبخ والأقسام المساعدة، للاطمئنان على جاهزية الأقسام التشغيلية وجودة تقديم الخدمات الصحية.

كما قام بزيارة الجرحي والمرضى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج بالمستشفى للتأكد من حسن تقديم الخدمات الطبية لهم والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وشدد وكيل الوزارة خلال الزيارة على أهمية اتباع جميع معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية ، مؤكداً على المعايرة المستمرة للأجهزة الطبية.

و اطلع عادل، على دفاتر الحضور والانصراف، وراجع كشوف انتظام العاملين من الفرق الطبية وأطقم التمريض، للتأكد من سير العمل بانتظام وكفاءة.

كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة للتشغيل و تقديم الخدمات الصحية.

وخلال الجولة ، تابع وكيل الوزارة ماتم إنجازة من أعمال صيانة المحرقة لتعزيز منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية داخل المستشفى وشدد على تكثيف الخدمات المقدمة لتعزيز تنمية الأسرة والثقافة السكانية.

كما استمع إلى العديد من المرضى وذويهم للتأكد من حسن تقديم الخدمات الصحية، وتابع آخر الأعمال الإنشائية داخل قسم العلاج الطبيعي الجديد بالمستشفى .

وأوضح وكيل وزارة الصحة ، أن الزيارات مستمرة في إطار خطة مديرية الشؤون الصحية، لمتابعة أداء المستشفيات العامة والمركزية على أرض الواقع لتحقيق أفضل مستوى للخدمات الصحية للمواطنين بسيناء ورصد المخالفات ومحاسبة المقصرين.



