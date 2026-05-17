رضا عبد العال: معتمد جمال يتحمل خسارة الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة

أكد رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق أن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك يتحمل مسؤولية خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة في مباراة إياب نهائي البطولة في ستاد القاهرة الدولي.

وقال رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق على قناة "تن":" من وجهة نظري أن معتمد جمال يتحمل خسارة الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة بسبب الخوف الزائد وترك وسط الملعب للفريق المنافس بعد تسجيل الهدف".

وأشار إلى أن تشكيل فريق الزمالك في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري افتقد العدالة من جانب معتمد جمال المدير الفني للفريق الأبيض في نهائي الكونفدرالية الإفريقية



اتحاد العاصمة بطلاً لكأس الكونفدرالية

وتوّج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 8ـ7 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما امس السبت، على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز فريق اتحاد العاصمة بهدف نظيف على الزمالك في اللقاء الذي أقيم بالجزائر السبت الماضي، قبل أن يفوز الزمالك اليوم بهدف نظيف ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.