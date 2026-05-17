فرج عامر: بيع ناصر ماهر من أخطاء الزمالك الكبيرة

علي رجل الأعمال فرج عامر علي اداء نادي الزمالك امس امام اتحاد العاصمة وخسارة الكنفدرالية

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :٠ للاسف الزمالك هزم قبل ان يلعب ، هل يعقل بعد تسجيل ضربة جزاء في اول دقيقتين يتراجع الزمالك في انتظار ضربات الجزاء الترجيحية ، معتمد جمال اثبت انة بعيد جدا عن التدريب خاصة في المباريات الحساسة ، اين خط وسط الزمالك ، طبعا الزمالك باع خط وسطة من فترة علي غير المتوقع طيب بيع دونجا ماشي هو لاعب متوسط المستوي حد يبيع ناصر ماهر احد امهر وافضل لاعبي خط الوسط في مصر ،

وتابع :" وبعدين هل الزمالك الي هذة الدرجة يري انة اذكي من الجميع ، والله انا كنت اتمني فوز الزمالك وكنت بشجع الزمالك ، لكن في حاجات كتير في الزمالك عايزة تتصلح علشان خاطر الجماهير ، وللعلم الاهلي فية حاجات كتير عايزة تتصلح بس اقل من اصلاحات الزمالك".



توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 8ـ7 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما امس السبت، على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز فريق اتحاد العاصمة بهدف نظيف على الزمالك في اللقاء الذي أقيم بالجزائر السبت الماضي، قبل أن يفوز الزمالك اليوم بهدف نظيف ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.