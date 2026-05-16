فرج عامر يكشف ملامح مهاجم جديد مرشح لدخول اهتمامات الأهلي

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، إنه استكمالًا للاعبين الذين يعتقد ويتوقع أن يسعى النادي الأهلي للحصول على خدماتهم بقوة، يأتي في مقدمتهم اللاعب أسد الحملاوي.

وأوضح فرج عامر عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن أسد الحملاوي لاعب سويدي الجنسية (مواليد السويد) ومن أصول فلسطينية ويحمل أيضًا الجنسية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه مهاجم قوي ومتميز.

وأضاف عامر، أن اللاعب يتميز بعدة خصائص فنية وبدنية، أبرزها:الطول والقوة البدنية، اللعب كمهاجم صريح، التحرك الجيد داخل منطقة الجزاء، إنهاء الهجمات بالرأس والقدم.

وأشار فرج عامر إلى أن هذه المواصفات تجعله من الأسماء التي قد تدخل ضمن اهتمامات النادي الأهلي المصري في فترات الانتقالات المقبلة، وذلك وفقًا لتوقعاته الشخصية المنشورة عبر حسابه.