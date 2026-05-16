صدمة في تونس.. بن رمضان والجزيري خارج حسابات كأس العالم

علق المهندس فرج عامر على استبعاد بعض المحترفين التونسيين بالدوري المصري من قائمة منتخب تونس، مشيرًا إلى أن لاعبي الدوري المصري خارج حسابات “نسور قرطاج” في كأس العالم، وعلى رأسهم محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي وسيف الجزيري مهاجم الزمالك.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية، أن لاعبي تونس المحترفين في الدوري المصري لم ينضموا لتشكيلة المنتخب، رغم الأسماء البارزة التي تقدم مستويات قوية مع أنديتها في الفترة الأخيرة.

كشفت تقارير صحفية عن حالة من القلق يعيشها اللاعب التونسي بن رمضان، بسبب قلة مشاركاته مع فريقه خلال الفترة الأخيرة، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على فرصه في الانضمام إلى منتخب تونس في الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها بطولة كأس العالم.

ووفقًا لما أعلنه الصحفي محمود شوقي، فقد دار حديث صريح بين بن رمضان ومدربه توروب، عبّر خلاله اللاعب عن استيائه من وضعه الحالي داخل الفريق.

وأكد بن رمضان لمدربه أن عدم حصوله على فرصة المشاركة بشكل منتظم يهدد حلمه بالانضمام إلى قائمة منتخب تونس، خاصة في ظل المنافسة القوية بين اللاعبين.

من جانبه، حرص المدرب توروب على احتواء الموقف، حيث طمأن اللاعب وأكد له أن الفرصة ستأتي قريبًا، مطالبًا إياه بالتركيز خلال المباريات القادمة. وشدد المدرب على أهمية الاستعداد الجيد والعمل بجد داخل التدريبات، مؤكدًا أن الأداء المميز سيكون كفيلًا بمنحه دقائق لعب أكبر خلال الفترة المقبلة.