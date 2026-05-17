بالتزامن مع عيد الأضحى.. اعرف أسعار اللحوم بالأسواق.. وشعبة القصابين تكشف مفاجأة

منار عبد العظيم

تشهد أسعار اللحوم في الأسواق المصرية حالة من التباين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط زيادة الإقبال على الشراء واستعدادات مكثفة من الجهات الحكومية والتجار لتوفير كميات كبيرة من اللحوم البلدية والمستوردة بأسعار متنوعة تناسب مختلف الفئات.

وأكد تجار ومسؤولون في شعبة القصابين أن الأسواق تشهد وفرة واضحة في المعروض من اللحوم، سواء البلدية أو المستوردة، بالتزامن مع جهود الدولة لضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال موسم الأضاحي، رغم استمرار تأثير ارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف الاستيراد على السوق المحلي.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق والمنافذ

جاءت أسعار اللحوم المتداولة اليوم في الأسواق والمنافذ المختلفة على النحو التالي:

  • أسعار اللحوم في المنافذ المتحركة: 300 جنيه للكيلو.
  • أسعار الضاني بالمنافذ المتنقلة: 350 جنيهًا.
  • أسعار اللحوم المفروم البلدي في محال الجزارة: 300 جنيه.
  • أسعار اللحوم البلدية في محال الجزارة: 450 جنيهًا للكيلو في المتوسط.
  • أسعار الكفتة والسجق والبرجر: 250 جنيهًا.
  • أسعار المفروم البلدي: 280 جنيهًا.
  • أسعار السجق المجمدة: 250 جنيهًا للكيلو.
  • أسعار الكبدة البرازيلي: 200 جنيه.
  • أسعار الكبدة المجمدة: 500 جنيه.
  • أسعار البتلو البلدي: 800 جنيه للكيلو.
  • أسعار البتلو المجمد: 300 جنيه.
  • أسعار المكعبات بالدسم: 420 جنيهًا.
  • أسعار المكعبات دون دسم: 560 جنيهًا.
  • أسعار الكتف الضاني المجمدة: 300 جنيه.
  • أسعار الضاني البرقي: 540 جنيهًا.
  • أسعار الدهن الجملي والبقري: 220 جنيهًا.
  • أسعار لحمة الرأس: 180 جنيهًا.

وفرة كبيرة في اللحوم استعدادًا للعيد

وقال هيثم عبد الباسط إن الأسواق المصرية تشهد حاليًا وفرة كبيرة في اللحوم البلدية والمستوردة، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن الجهات الحكومية ضخت كميات كبيرة من اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية للمساهمة في تحقيق التوازن بالأسواق.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن الشركة القابضة وفرت كميات كبيرة من اللحوم السودانية والجيبوتية داخل المنافذ الحكومية بأسعار تتراوح بين 350 و400 جنيه للكيلو، بهدف توفير بدائل بأسعار مناسبة للمواطنين وتلبية احتياجات السوق خلال موسم الأضاحي.

تفاوت أسعار اللحوم حسب الجودة والنوع

وأشار عبد الباسط إلى أن أسعار اللحوم البلدية تختلف من منطقة لأخرى بحسب الجودة ونوعية الذبائح، موضحًا أن أسعار اللحوم البلدية لدى بعض محال الجزارة تتراوح حاليًا بين 470 و520 جنيهًا للكيلو.

وأكد أن الأسواق تشهد حالة من الاستقرار النسبي في المعروض، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد، خاصة مع استمرار زيادة أسعار الأعلاف عالميًا.

شعبة القصابين: الجزار ليس سبب ارتفاع الأسعار

وشدد رئيس شعبة القصابين على أن الجزارين أنفسهم يواجهون تحديات اقتصادية كبيرة، موضحًا أن هامش الربح في بعض الأحيان لا يتجاوز 7% فقط، في ظل ارتفاع تكاليف شراء الذبائح والنقل والتشغيل والكهرباء والإيجارات.

وأضاف أن تراجع القدرة الشرائية لدى بعض المواطنين أثر أيضًا على حركة البيع داخل الأسواق، ما دفع بعض التجار إلى تقليل هامش الربح للحفاظ على استمرار حركة البيع والشراء.

الاعتماد على الاستيراد يضغط على السوق

وأوضح عبد الباسط أن السوق المصري لا يزال يعتمد بصورة كبيرة على استيراد الأعلاف ومستلزمات الإنتاج الحيواني، حيث يتم استيراد نحو 70% من الأعلاف من الخارج، وهو ما يجعل أسعار اللحوم مرتبطة بشكل مباشر بتحركات أسعار الدولار واليورو، فضلًا عن تأثيرات التضخم العالمي.

وأشار إلى أن أي تغيرات في أسعار العملة أو تكاليف الشحن العالمية تنعكس سريعًا على أسعار اللحوم داخل السوق المحلي.

خطة الدولة لتقليل فاتورة الاستيراد

وأكد أن الدولة بدأت تنفيذ خطوات عملية للتوسع في زراعة الأعلاف محليًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف تقليل الاعتماد على الخارج وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي في مستلزمات الإنتاج الحيواني.

وأوضح أن زيادة الإنتاج المحلي من الأعلاف سيساهم مستقبلاً في خفض تكلفة التربية والإنتاج، ومن ثم تحقيق استقرار أكبر في أسعار اللحوم.

