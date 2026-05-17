إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحول مفاجئ.. فنزويلا تسلم الحليف السابق لـمادورو إلى واشنطن

أ ش أ

أعلنت الحكومة الفنزويلية اليوم /الأحد/، أنها قامت بترحيل "أليكس صعب" الحليف المقرب لرئيس البلاد السابق نيكولاس مادورو لمواجهة دعاوى قضائية في الولايات المتحدة بعد أقل من ثلاث سنوات من عفو الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عن رجل الأعمال في إطار صفقة تبادل أسرى.

وأوضحت إدارة الهجرة الفنزويلية ـ في بيان مقتضب أوردته وكالة أنباء /أسوشيتد برس/ ـ إنه أمر الترحيل صدر نظرا لتورط المواطن الكولومبي المذكور بجرائم مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر معروف ومتداول إعلاميا على نطاق واسع.

ويمثل هذا القرار تحولا جذريا في موقف أليكس صعب، الذي سعى مادورو جاهدا لإعادته إلى البلاد بعد اعتقاله الدولي السابق عام 2020. والآن، قد يُطلب من رجل الأعمال الكولومبي الأصل، الذي وصفه مسؤولون أمريكيون لفترة طويلة بأنه "الوسيط المالي" لمادورو، الإدلاء بشهادته ضد حاميه السابق، الذي ينتظر محاكمته بتهم تتعلق بالمخدرات في مانهاتن بعد اعتقاله في مداهمة مفاجئة نفذها الجيش الأمريكي في يناير الماضي.

وكان صعب، المولود في كولومبيا والبالغ من العمر 54 عاما، قد اعتُقل سابقا في الرأس الأخضر عام 2020، واحتُجز في الولايات المتحدة بتهم الرشوة. وقد مُنح عفوا عام 2023 مقابل إطلاق سراح أمريكيين محتجزين في فنزويلا. ووفقا لمصادر مطلعة، يُمكن أن يُزود ​​صعب السلطات الأمريكية بمعلومات تُعزز قضيتها الجنائية ضد مادورو.

فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته

