تذبذب أسعار الذهب بين الارتفاع والانخفاض اليوم الأثنين.. آخر تحديث

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر حالة من التذبذب الواضح بين الصعود والهبوط، في ظل تغيرات أسعار الدولار عالميًا وتحركات الأسواق الدولية، ما انعكس مباشرة على حركة البيع والشراء داخل سوق الصاغة المحلي.

ويتابع المستثمرون والمواطنون بشكل مكثف سعر الذهب اليوم في مصر باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والتحوط ضد التضخم، خاصة مع استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر (آخر تحديث)

جاءت أسعار الذهب في السوق المحلية وفق آخر تحديث على النحو التالي:

عيار 24:

سعر البيع: 7,865 جنيه

سعر الشراء: 7,815 جنيه

عيار 18 :

سعر البيع: 5,895 جنيه

سعر الشراء: 5,865 جنيه

سعر البيع: 4,585 جنيه

سعر الشراء: 4,560 جنيه

سعر البيع: 6,880 جنيه

سعر الشراء: 6,840 جنيه

سعر البيع: 55,040 جنيه

سعر الشراء: 54,720 جنيه

سعر الأونصة اليوم في مصر

الأونصة بالجنيه المصري :

سعر البيع: 244,560 جنيه

سعر الشراء: 243,140 جنيه

4,545.04 دولار

سعر الدولار وتأثيره على الذهب

سجل دولار الصاغة اليوم نحو:

53.81 جنيه مقابل 53.32 جنيه في البنك

ويعد سعر الدولار أحد أبرز العوامل المؤثرة في حركة أسعار الذهب اليوم في مصر، حيث يؤدي أي ارتفاع في العملة الأمريكية إلى زيادة تكلفة الذهب محليًا، والعكس صحيح.

تحليل حركة أسعار الذهب اليوم

يؤكد خبراء سوق الذهب أن حالة التذبذب بين الارتفاع والانخفاض تعود إلى:

تقلبات سعر الدولار عالميًا ومحليًا

تغيرات أسعار الأونصة في البورصات العالمية

حجم الطلب المحلي على الذهب

التوترات الاقتصادية والسياسية الدولية

كما يشيرون إلى أن السوق ما زال يتسم بالحذر، مع توقعات باستمرار التحركات السعرية خلال الفترة المقبلة.

