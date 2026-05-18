قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا الآن| تراجع سعر الدولار في البنوك إلى هذا المستوى
المتحف المصري بالقاهرة يحصد جائزة أفضل الممارسات المتحفية لعام 2026
مؤسسة أبو العينين تنظم قافلة لمحو الأمية بالتعاون مع تعليم الكبار.. صور
مسؤول أمريكي رفيع المستوى : العرض الإيراني الجديد لا يرضينا
شروط مورينيو للعودة إلى ريال مدريد.. صلاحيات كاملة وحسم ملف الصفقات
حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة
اختفاء صاحبة أجمل عيون بالغردقة يثير الجدل.. ما القصة
جيمس روبنز: الضغوط الاقتصادية والحصار يدفعان إيران للتحرك سريعًا نحو اتفاق
بعد اغتيال الحداد .. تعيين محمد عودة قائدا للجناح العسكري في غزة
برشلونة يكافئ فليك بعد التتويج بلقب الدوري الإسباني
كاف يعلن استضافة السنغال أمم إفريقيا 2026 للكرة الشاطئية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تذبذب أسعار الذهب بين الارتفاع والانخفاض اليوم الأثنين.. آخر تحديث

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر حالة من التذبذب الواضح بين الصعود والهبوط، في ظل تغيرات أسعار الدولار عالميًا وتحركات الأسواق الدولية، ما انعكس مباشرة على حركة البيع والشراء داخل سوق الصاغة المحلي.

ويتابع المستثمرون والمواطنون بشكل مكثف سعر الذهب اليوم في مصر باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والتحوط ضد التضخم، خاصة مع استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر (آخر تحديث)

جاءت أسعار الذهب في السوق المحلية وفق آخر تحديث على النحو التالي:

  • عيار 24:
    سعر البيع: 7,865 جنيه
    سعر الشراء: 7,815 جنيه
الهند ترفع الرسوم الجمركية على الذهب والفضة لمواجهة تداعيات حرب الشرق الأوسط
  • عيار 18:
    سعر البيع: 5,895 جنيه
    سعر الشراء: 5,865 جنيه
  • عيار 14:
    سعر البيع: 4,585 جنيه
    سعر الشراء: 4,560 جنيه
  • عيار 21:
    سعر البيع: 6,880 جنيه
    سعر الشراء: 6,840 جنيه
  • الجنيه الذهب:
    سعر البيع: 55,040 جنيه
    سعر الشراء: 54,720 جنيه

سعر الأونصة اليوم في مصر

الذهب يتراجع مع قفزة النفط وصعود الدولار بعد تبدد آمال السلام بين أمريكا وإيران
  • الأونصة بالجنيه المصري:
    سعر البيع: 244,560 جنيه
    سعر الشراء: 243,140 جنيه
  • الأونصة بالدولار الأمريكي:
    4,545.04 دولار

سعر الدولار وتأثيره على الذهب

سجل دولار الصاغة اليوم نحو:
53.81 جنيه مقابل 53.32 جنيه في البنك

ويعد سعر الدولار أحد أبرز العوامل المؤثرة في حركة أسعار الذهب اليوم في مصر، حيث يؤدي أي ارتفاع في العملة الأمريكية إلى زيادة تكلفة الذهب محليًا، والعكس صحيح.

تحليل حركة أسعار الذهب اليوم

يؤكد خبراء سوق الذهب أن حالة التذبذب بين الارتفاع والانخفاض تعود إلى:

  • تقلبات سعر الدولار عالميًا ومحليًا
  • تغيرات أسعار الأونصة في البورصات العالمية
  • حجم الطلب المحلي على الذهب
  • التوترات الاقتصادية والسياسية الدولية

كما يشيرون إلى أن السوق ما زال يتسم بالحذر، مع توقعات باستمرار التحركات السعرية خلال الفترة المقبلة.

ويبحث المهتمون بأسعار الذهب اليوم عن أسعار الذهب اليوم، سعر الذهب في مصر، سعر الذهب عيار 21، سعر الجنيه الذهب، سعر الأونصة، أسعار الذهب الآن، الذهب اليوم في مصر، تحديث أسعار الذهب، سعر الدولار اليوم، سوق الصاغة مصر.

 

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب في مصر سعر الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب سعر الأونصة أسعار الذهب الآن الذهب اليوم في مصر تحديث أسعار الذهب سعر الدولار اليوم سوق الصاغة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى لهؤلاء المواطنين

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

وزير التربية والتعليم

امتحانات الدور الثاني لأولى و2 ابتدائي آخر أغسطس .. والراسبين "هيعيدوا السنة"

إنقاذ نهرى

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

الاب وابنته

كانت مثالًا للهدوء والالتزام.. أب يودع ابنته الوحيدة بكلمات تُبكي القلوب: “اللهم إني استودعتها عندك”

الاهلي

قرار حاسم من إدارة الأهلي بشأن المدير الفني الجديد.. تفاصيل

الذهب

فرصة للشراء …أسعار الذهب اليوم الإثنين تسجل انخفاضاً ملحوظاً

ترشيحاتنا

السفير الصيني بالقاهرة

السفير الصيني بالقاهرة : مصر شريك محوري في المنطقة

رئيس القابضة للمياه: دعم خطط تطوير منظومة الصرف الصحي بالقاهرة

رئيس القابضة للمياه: دعم خطط تطوير منظومة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى

قداسة البابا يستقبل وفد الإعلاميين الأفارقة

البابا تواضروس للإعلاميين الأفارقة : مصر "أم الدنيا".. ووحدتنا الوطنية نموذج حي

بالصور

5 سيارات الأقوى في تاريخ لامبورجيني

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

غلق مركزين للأشعة بسبب مخالفات صحية وإدارية خلال حملات تفتيش بالزقازيق

غلق
غلق
غلق

طريقة عمل شوربة الفول النابت

طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..

الأكاديمية العسكرية وجامعة عين شمس توقعان بروتوكول تعاون لتطوير وتأهيل الكوادر الطبية

الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع إدارة الخدمات الطبية وجامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع إدارة الخدمات الطبية وجامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع إدارة الخدمات الطبية وجامعة عين شمس

فيديو

فيديو الطالب والمعلم

حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

الزمالك

بعد ضياع الكونفدرالية.. قرارات عاجلة داخل الزمالك

صاحبة أجمل عيون بالغردقة

اختفاء صاحبة أجمل عيون بالغردقة يثير الجدل.. ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد