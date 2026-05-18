أسعار الذهب اليوم في السعودية .. تحديث شامل لسعر بيع السبائك والجنيه

تشهد أسعار الذهب في السعودية اليوم حالة من الاستقرار النسبي مع ميل طفيف للتغير في بعض الأعيرة، وفق آخر تحديث صادر عن أسواق الذهب داخل المملكة، وسط متابعة قوية من المستثمرين والمستهلكين لحركة المعدن النفيس عالمياً ومحلياً.

ويأتي هذا التقرير ليقدم رصدًا دقيقًا لـ سعر الذهب اليوم في السعودية لمختلف العيارات، إلى جانب أسعار الأونصة والجنيه الذهب ونصاب الزكاة، مع تحليل لحركة السوق في الرياض وبقية المدن الرئيسية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية الإثنين 18 مايو

سجلت أسعار الذهب في السوق السعودية المستويات التالية:

عيار 24 : 548.00 ريال

: 548.00 ريال عيار 22 : 502.25 ريال

: 502.25 ريال عيار 21 : 479.50 ريال

: 479.50 ريال عيار 18: 411.00 ريال

أسعار الجنيه الذهب والأونصة في السعودية

الجنيه الذهب : 3,835.75 ريال

: 3,835.75 ريال الأونصة بالريال السعودي : 17,044.00 ريال

: 17,044.00 ريال الأونصة بالدولار الأمريكي: 4,545.04 دولار

وتعد أسعار الأونصة العالمية من أهم المؤشرات التي تنعكس بشكل مباشر على حركة سعر الذهب في السعودية اليوم، خاصة مع ارتباط السوق المحلي بالبورصات العالمية.

نصاب الزكاة في الذهب بالسعودية

تم احتساب نصاب الزكاة للذهب على أساس:

85 جرام من عيار 24

بقيمة إجمالية تبلغ: 46,580.00 ريال

ويُعد نصاب الزكاة معيارًا شرعيًا مهمًا يعتمد عليه الأفراد في حساب الزكاة السنوية على مدخراتهم من الذهب.

تحليل حركة أسعار الذهب اليوم في السعودية

يشير خبراء أسواق المعادن إلى أن حركة أسعار الذهب في السعودية تتأثر بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

تغيرات أسعار الذهب في البورصات العالمية

تحركات سعر الدولار الأمريكي

حجم الطلب المحلي في موسم المناسبات

التوترات الاقتصادية العالمية

كما تتسم السوق في الوقت الحالي بحالة من الترقب، مع توقعات بتذبذب محدود خلال الأيام المقبلة.

متابعة سوق الذهب في السعودية

تتيح البيانات الحالية للمستثمرين متابعة:

أسعار السبائك الذهبية

اتجاهات البيع والشراء في الرياض وجدة والدمام

حركة مؤشر الارتفاع والانخفاض

المخططات البيانية لأسعار الأيام السابقة

وذلك بهدف دعم قرارات الشراء والبيع في سوق الذهب السعودي.

يبحث المهتمون عن أسعار الذهب في السعودية حول أسعار الذهب في السعودية، سعر الذهب اليوم في السعودية، سعر الذهب عيار 21، الجنيه الذهب في السعودية، سعر الأونصة، أسعار الذهب الآن، الذهب اليوم، سعر الذهب في الرياض، سبائك الذهب السعودية، نصاب الزكاة الذهب.