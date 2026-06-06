تفاصيل جديدة عن عملية إغتيال حسن نصر الله أمين عام حزب الله

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن تفاصيل جديدة بشأن عملية اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، حيث أشارت إلى أن عملاء محليين تابعين للموساد كانوا على مقربة من موقع الاستهداف لمتابعة نتائج العملية بشكل مباشر.

وقالت الصحيفة العبرية أن عملاء الموساد نجحوا في زرع أجهزة وأنظمة تتبع في مواقع محددة فوق المقر الأرضي الذي كان يستخدمه حزب الله وذلك أثناء عمليات القصف .

كما أشارت الصحيفة إلى أن عملاء الموساد لعبوا كذلك دورا بالغ الأهمية في تنفيذ الضربات الجوية حيث توجهوا إلى مواقع القصف خلال دقيقة واحدة من تنفيذ الضربة، بهدف تقييم حجم الأضرار والتأكد من دقة المعلومات والإحداثيات الخاصة بموقع نصر الله.

وبيّنت الصحيفة أن العملية استندت إلى أكثر من عقد من جمع المعلومات الاستخباراتية الدقيقة، بما في ذلك معلومات حصلت عليها إسرائيل من مصادر قالت إنها مرتبطة بإيرانيين يعملون مع حزب الله.

ويُشار إلى أن العملية في نُفذت في 27 سبتمبر 2024 باستخدام طائرات مقاتلة من طراز F-15I ألقت 85 قنبلة على الموقع المستهدف، ما أدى إلى مقتل حسن نصر الله ونحو 20 من القادة العسكريين في حزب الله.