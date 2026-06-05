المونيتور: ترامب ضغط على نتنياهو للانخراط في محادثات مع لبنان وإنشاء مناطق خالية من حزب الله

كشف تقرير لموقع "المونيتور"، نقلاً عن مصادر إسرائيلية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارس ضغوطاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للدخول في مفاوضات مباشرة مع لبنان، أسفرت عن اتفاق لإنشاء مناطق أمنية "تجريبية" في جنوب لبنان خالية من عناصر حزب الله.

وحسب مصدر عسكري إسرائيلي، تمثل المحادثات الجارية بين الجانبين تطوراً غير مسبوق، إذ تُجرى للمرة الأولى اتصالات مباشرة بهدف بحث ترتيبات أمنية طويلة الأمد وإرساء أسس لعلاقات أكثر استقراراً بين البلدين.

واستبعد المصدر التوصل إلى اتفاق سلام شامل في المستقبل القريب، معتبراً أن حزب الله لا يزال العامل الرئيسي الذي قد يعرقل أي تقدم سياسي أو أمني، ومشيراً إلى أن واشنطن تسعى للحفاظ على الهدوء على الجبهة اللبنانية بالتوازي مع جهودها لإنهاء المواجهة مع إيران.

ونقل التقرير عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع قوله إن الخلافات بين إسرائيل ولبنان تقتصر على ملفات حدودية محدودة يمكن تسويتها، بينما تبقى معارضة حزب الله، المدعوم من إيران، العقبة الأساسية أمام أي تفاهمات بين الطرفين.

وأشار التقرير إلى أن نتنياهو واجه ضغوطاً داخلية من وزراء في حكومته يرفضون أي ترتيبات لوقف إطلاق النار، في وقت اعترف فيه ترامب بأنه تدخل شخصياً لمنع تصعيد عسكري إسرائيلي ضد أهداف تابعة لحزب الله في بيروت.

ووفقاً للمصادر، يراهن ترامب على أن تؤدي المناطق الأمنية الجديدة في جنوب لبنان إلى إبعاد حزب الله عن الحدود الشمالية لإسرائيل، وتهيئة ظروف أكثر استقراراً تسمح بدفع مسار التفاهمات الإقليمية، بما في ذلك المفاوضات الجارية مع إيران.

وأوضح التقرير أن التطورات الميدانية لا تزال تهدد هذه الجهود، إذ أسفر هجوم صاروخي مضاد للدروع نفذه حزب الله شمال نهر الليطاني عن مقتل ضابط إسرائيلي، ما يعكس هشاشة الترتيبات القائمة واستمرار احتمالات التصعيد.