رئيس الوزراء المجري الجديد : اعتقال نتنياهو إذا زار بلادنا

أكد رئيس الوزراء المجري المنتخب، بيتر ماغيار، أن المجر ستعتقل أي قادة مطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية حال زيارتهم للبلاد، وذلك بعد أن تعهد خلال الانتخابات بإلغاء انسحاب رئيس الوزراء المنتهية ولايته، فيكتور أوربان، من المحكمة.

وعندما سأله أحد الصحفيين عن كيفية التوفيق بين هذا الموقف ودعوته الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - الذي يواجه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة - لزيارة المجر لحضور احتفال وطني، قال ماغيار إنه تحدث مع العديد من قادة العالم منذ انتخابه، و"دعا الجميع، دون استثناء، إلى المجر للاحتفال بالذكرى السبعين لثورة 1956".

وأضاف متحدثًا باللغة المجرية: "لقد أوضحت أيضًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي أننا لن نتراجع عن إلغاء الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية لأن زملائي درسوا الأمر، وما زال بإمكاننا إيقاف الانسحاب".

ويقول: "إذا كان شخص ما عضواً في المحكمة الجنائية الدولية ودخل شخص مطلوب أراضي بلدنا، فيجب احتجازه... كل دولة ورئيس حكومة على دراية بهذه القوانين".