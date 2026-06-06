سجل 51.95 جنيها.. آخر سعر لأعلى دولار اليوم السبت 6-6-2026

استمر استقرار سعر أعلي دولار وذلك بأول تعاملات له اليوم السبت 6-6-2026 داخل السوق الرسمية بدون تغيير.

آخر تحديث لأعلي سعر

وأظهر آخر تحديث لـ أعلي سعر دولار 51.95 جنيها للشراء و 52.05 جنيها للبيع في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار اليوم

وأظهر متوسط سعر الدولار؛ ثابتا داخل البنوك المصرية بعد آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي منذ الخميس الماضي .

إجازة البنوك

وأعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل عمل البنوك اعتبارا من مساء الخميس حتي مساء اليوم السبت بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية.

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.75 جينها للشراء و 51.89 جنيها للبيع.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار 51.67 جنيها للشراء و 51.77 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 51.72 جنيها للشراء و 51.82 جنيها للبيع في بنكي الإسكندرية و التجاري الدولي CIB.

وصل ثالث أقل سعر دولار 51.75 جنيه للشراء و 51.85 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، الكويت الوطني، البركة، أبوظبي التجاري، بيت التمويل الكويتي".

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك 51.77 جنيها للشراء و 51.87 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي، HSBC،ميد بنك، التعمير والاسكان، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، المصري الخليجي، فيصل الاسلامي، مصر، نكست،الأهلي الكويتي، الأهلي المصري".

أعلي سعر

وسجل أعلي سعر دولار 51.95 جنيها للشراء و 52.05 جنيها للبيع في المصرف العربي الدولي

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 51.92 جنيها للشراء و 52.02 جنيها للبيع في بنوك أبوظبي الول، سايب، مصرف أبوظبي الأول".

ارتفاع الأصول الأجنبية

ارتفع صافي الأصول الأجنبية لمصر بنهاية إبريل الماضي بمقدار 1.56 مليار دولار علي أساس شهري.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول صافي الأصول خلال أبريل الماضي مسجلة 22.89 مليار دولار، مقارنة بنحو 21.33 مليار دولار بنهاية مارس السابق.

وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنحو 342 مليون دولار خلال الشهر ذاته، ليسجل 15.16 مليار دولار.

وتعكس هذه المؤشرات تحسنًا في وضع الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي خلال أبريل، مدعومًا بالأداء الإيجابي للبنوك التجارية، رغم التراجع المحدود في صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي.

وارتفع حجم النقد المتداول خارج البنوك بنهاية العام الماضي إلي 1.435 تريليون جنيه مقابل 1.25 تريليون جنيه في نوفمبر السابق له ومقارنة 1.3 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام.

وكشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري وصول الودائع الجارية بالعملة المحلية 2.342 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقابل 2.32 تريليون جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ2.25 تريليون جنيه في أكتوبر 2025.

وبلغ حجم المعروض النقدي 3.8 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقابل 3.75 تريليون جنيه في نوقمبر السابق ومقارنة بـ2.25 تريليون جنيه في أكتوبر السابق له.

ووصلت جملة السيولة المحلية إلي 14.03 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 13.85 تريليون جنيه في نوفمبر السابق له ومقارنة بـ 13.7 تريليون في أكتوبر 2026.

وبلغ إجمالي أشباه النقود 10.231 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 10.102 تريليون جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 10 تريليونات جنيه في أكتوبر 2025.