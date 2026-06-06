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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عصام سراج الدين بعد تعيينه مديرًا للتعاقدات بالأهلي: سعيد بالعودة إلى بيتي

عصام سراج الدين
عصام سراج الدين
يارا أمين

علق عصام سراج الدين على قرار تعيينه مديرًا للتعاقدات بالنادي الأهلي، معربًا عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى القلعة الحمراء، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستهل عصام سراج الدين رسالته بآية قرآنية: «وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا».

ووجه سراج الدين الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، كما خص بالشكر ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، مؤكدًا تقديره لدعمهما وحرصهما على عودته إلى النادي من جديد.

كما أعرب عن امتنانه للمهندس هاني أبو ريدة، مشيدًا بموافقته على تلبية نداء الواجب تجاه النادي الأهلي.

وأكد عصام سراج الدين سعادته بالعودة إلى «بيته الكبير»، مشيرًا إلى أنه يتطلع لتقديم إضافة حقيقية داخل منظومة العمل والمساهمة مع زملائه في تحقيق المزيد من الإنجازات التي تليق بتطلعات جماهير الأهلي.

واختتم رسالته قائلًا: «ودائمًا وأبدًا… الأهلي فوق الجميع»

عصام سراج الدين الأهلي النادي الأهلي القلعة الحمراء فيسبوك محمود الخطيب

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