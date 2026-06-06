قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيليبي ميلو: الأهلي صاحب جماهير استثنائية ومواجهة مصر اختبار مهم قبل المونديال
المقاتلات الأمريكية تسقط 4 مسيرات إيرانية بالقرب من مضيق هرمز
الزمالك يتمسك باستمرار خوان بيزيرا
صراع مشتعل بين الأهلي وبيراميدز على مهاجم مغربي شهير
وليد معاذ: تذاكر ودية مصر والبرازيل نفدت والجالية المصرية ستحضر بقوة
نهلة سلامة: طلبت من نجم شهير الزواج ورفض وقال لى: إنتِ قد بنتي
الخارجية الأمريكية توافق على صفقة لبيع معدات عسكرية للكويت
لاعب بالأهلي ينتقل إلى راسينج سانتندير الإسباني على سبيل الإعارة
قراصنة إيرانيين يخترقون منظومة نقل لوس أنجلوس وهجمات إسرائيلية
42 مليار دولار مستهدفة | الحكومة تراهن على تحويلات المصريين بالخارج لتعزيز الاقتصاد حتى 2030
فورد تقدم برونكو الرياضية الجديدة.. ماذا عن السعر؟
أمير هشام: الاتحاد السكندري يتفق مع العاصي وإدوارد على إدارة الكرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب بالأهلي ينتقل إلى راسينج سانتندير الإسباني على سبيل الإعارة

بلال عطية
بلال عطية
رباب الهواري

أعلن سيد عامر، وكيل أعمال لاعب الأهلي الشاب بلال عطية، انتقال اللاعب رسميًا إلى صفوف نادي راسينج سانتاندير الإسباني على سبيل الإعارة، في خطوة جديدة ضمن مسيرته الكروية تهدف إلى اكتساب المزيد من الخبرات والاحتكاك بالمنافسات الأوروبية.

تمديد عقده مع الأهلي قبل الرحيل

وجاءت موافقة النادي الأهلي على إعارة اللاعب بعد الاتفاق على تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، لضمان استمرار ارتباطه بالقلعة الحمراء مستقبلًا. وبعد إنهاء كافة الإجراءات التعاقدية، سافر بلال عطية إلى إسبانيا خلال الأيام الماضية للانضمام إلى فريقه الجديد استعدادًا للموسم المقبل.

كما تضمن الاتفاق بين الناديين بندًا يسمح بتمديد فترة الإعارة لموسم إضافي، حال رغبة الطرفين في استمرار التجربة الاحترافية للاعب داخل الملاعب الإسبانية.

وينتقل بلال عطية إلى فريق راسينج سانتاندير الذي نجح مؤخرًا في تحقيق إنجاز مهم بالصعود إلى الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”، بعدما أنهى منافسات دوري الدرجة الثانية في صدارة جدول الترتيب، ليعود مجددًا إلى مصاف أندية النخبة في الكرة الإسبانية.

وتُعد هذه الخطوة فرصة مميزة للاعب الشاب من أجل إثبات قدراته في واحدة من أقوى المدارس الكروية في العالم، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بالمواهب المصرية الشابة داخل القارة الأوروبية.

وعبّر سيد عامر عن سعادته بإتمام الصفقة، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” رسالة أكد خلالها انتقال اللاعب بشكل رسمي، قائلًا: “سعيد جدًا بالإعلان عن انتقال موكلي بلال عطية رسميًا إلى نادي راسينج سانتاندير الإسباني”.

ويأمل بلال عطية في استغلال هذه الفرصة بالشكل الأمثل لتطوير مستواه الفني والبدني، تمهيدًا للعودة إلى الأهلي بخبرات جديدة أو مواصلة مشواره الاحترافي في الملاعب الأوروبية خلال السنوات المقبلة

الاهلي بلال عطيه الدوري الاسباني اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026 محافظة الجيزة

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 الترم الثاني .. الآن بالدرجات

امتحانات

مصدر بتعليم الجيزة: إعلان نتيجة صفوف النقل خلال ساعات وإتاحتها على موقع المديرية

عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

موعد مرتبات شهر يونيو 2026

بعد قرار تبكيرها.. موعد مرتبات شهر يونيو 2026 وحقيقة صرفها بالزيادة

اكتشاف علمي جديد قادته جامعة المنصورة

لغز عمره 62 مليون عام .. مصر على خريطة العلم العالمي | اكتشاف جديد لجامعة المنصورة

عصام صاصا

وفاة نجل عصام صاصا قبل ولادته ويطلب من جمهوره الدعاء

امتحانات

رسميا إعلان نتيجة صفوف النقل إلكترونيا في الجيزة.. احصل عليها من هذا الرابط

ترشيحاتنا

صلاح مصدق

إبراهيم فايق يعلّق على الجدل المثار حول أزمة الزمالك وصلاح مصدق

كأس العالم

المونديال الأغبى في التاريخ.. تفاصيل تاريخية غير مسبوقة

منتخب مصر

أحمد جلال: حسام حسن يدرس اللعب بثلاثة مدافعين أمام البرازيل

بالصور

لحماية أسرتك من التسمم الغذائي.. نصائح تمنع تلف الطعام في الصيف

نصائح لحفظ الطعام من التلف في الصيف.. خطوات بسيطة تحمي أسرتك من التسمم الغذائي
نصائح لحفظ الطعام من التلف في الصيف.. خطوات بسيطة تحمي أسرتك من التسمم الغذائي
نصائح لحفظ الطعام من التلف في الصيف.. خطوات بسيطة تحمي أسرتك من التسمم الغذائي

في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.. هاندا أرتشيل تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

طريقة عمل الفروت سلاد بالكاسترد.. حلوى صيفية منعشة

طريقة عمل الفروت سلاط بالكاسترد
طريقة عمل الفروت سلاط بالكاسترد
طريقة عمل الفروت سلاط بالكاسترد

بنسبة 60%.. مرض خطير يصيب النساء بسبب تأخير الإنجاب

تأخير الإنجاب وعلاقته بسرطان الثدي
تأخير الإنجاب وعلاقته بسرطان الثدي
تأخير الإنجاب وعلاقته بسرطان الثدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد