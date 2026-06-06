لاعب بالأهلي ينتقل إلى راسينج سانتندير الإسباني على سبيل الإعارة

أعلن سيد عامر، وكيل أعمال لاعب الأهلي الشاب بلال عطية، انتقال اللاعب رسميًا إلى صفوف نادي راسينج سانتاندير الإسباني على سبيل الإعارة، في خطوة جديدة ضمن مسيرته الكروية تهدف إلى اكتساب المزيد من الخبرات والاحتكاك بالمنافسات الأوروبية.

تمديد عقده مع الأهلي قبل الرحيل

وجاءت موافقة النادي الأهلي على إعارة اللاعب بعد الاتفاق على تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، لضمان استمرار ارتباطه بالقلعة الحمراء مستقبلًا. وبعد إنهاء كافة الإجراءات التعاقدية، سافر بلال عطية إلى إسبانيا خلال الأيام الماضية للانضمام إلى فريقه الجديد استعدادًا للموسم المقبل.

كما تضمن الاتفاق بين الناديين بندًا يسمح بتمديد فترة الإعارة لموسم إضافي، حال رغبة الطرفين في استمرار التجربة الاحترافية للاعب داخل الملاعب الإسبانية.

وينتقل بلال عطية إلى فريق راسينج سانتاندير الذي نجح مؤخرًا في تحقيق إنجاز مهم بالصعود إلى الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”، بعدما أنهى منافسات دوري الدرجة الثانية في صدارة جدول الترتيب، ليعود مجددًا إلى مصاف أندية النخبة في الكرة الإسبانية.

وتُعد هذه الخطوة فرصة مميزة للاعب الشاب من أجل إثبات قدراته في واحدة من أقوى المدارس الكروية في العالم، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بالمواهب المصرية الشابة داخل القارة الأوروبية.

وعبّر سيد عامر عن سعادته بإتمام الصفقة، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” رسالة أكد خلالها انتقال اللاعب بشكل رسمي، قائلًا: “سعيد جدًا بالإعلان عن انتقال موكلي بلال عطية رسميًا إلى نادي راسينج سانتاندير الإسباني”.

ويأمل بلال عطية في استغلال هذه الفرصة بالشكل الأمثل لتطوير مستواه الفني والبدني، تمهيدًا للعودة إلى الأهلي بخبرات جديدة أو مواصلة مشواره الاحترافي في الملاعب الأوروبية خلال السنوات المقبلة