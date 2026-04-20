رئيس أركان جيش الاحتلال: نسعى لبناء واقع جديد في لبنان

أكد رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، يوم الاثنين أن الجيش الإسرائيلي يعمل على بناء واقع جديد في لبنان وإعادة الأمن إلى المجتمعات الشمالية.

وقال زامير، بأن جيش الاحتلال لن يسمح لإيران بتحقيق طموحاتها ضد إسرائيل، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف: "أعدنا الرهائن إلى ديارهم من أسر حماس. وأقمنا نقاط ارتكاز أمنية جديدة على حدود قطاع غزة وعلى الحدود السورية. وفي لبنان، نعمل على بناء واقع جديد وإعادة الأمن إلى المجتمعات الشمالية".

وتابع زامير: "شنّينا حملة غير مسبوقة ضد النظام الإيراني، الذي وضع لسنوات خطة لتدمير دولة إسرائيل، وطوّر قدرات عملية لتنفيذها".

وأكد أن الجيش الإسرائيلي "لم يصمت أمام مهمتنا التاريخية، بل ضرب بقوة وأحبط مخططات النظام. سنظل على أهبة الاستعداد، ولن نسمح لإيران بتحقيق طموحاتها، وسنضمن بقاء إسرائيل إلى الأبد".