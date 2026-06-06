هل أصبح الغش بطولة على الشاشة؟.. خبيرة تربوية تدق ناقوس الخطر

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التعليم السابق، أن تقديم الغش في الأعمال الفنية بصورة كوميدية أو باعتباره وسيلة للنجاح؛ يمثل خطرًا حقيقيًا على منظومة القيم داخل المجتمع، محذرة من أن تكرار هذه الرسائل قد يؤثر سلبًا على وعي الأجيال الجديدة.



التعاطف أو الإعجاب

وأوضحت، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى، على قناة الحدث اليوم، أن تحويل الغش من جريمة مرفوضة أخلاقيًا وقانونيًا إلى سلوك يثير التعاطف أو الإعجاب لدى المشاهدين؛ يؤدي إلى طمس الفارق بين الصواب والخطأ، ويمنح ممارسي الغش شرعية غير مباشرة في نظر بعض الشباب.



العمل الجاد والكفاءة الحقيقية

وأضافت أن أخطر ما في هذه الأعمال هو تصوير الغش باعتباره جهدًا جماعيًا يشارك فيه المحيطون بالطالب، بما يرسخ ثقافة التحايل بدلاً من ثقافة الاجتهاد والاستحقاق، مشيرة إلى أن ذلك قد يسهم في تخريج أجيال تبحث عن النجاح السريع بعيدًا عن العمل الجاد والكفاءة الحقيقية.

قصص النجاح القائمة على الكفاح

وشددت كشك على أهمية دور الأسرة في غرس قيم الأمانة والنزاهة منذ الصغر، إلى جانب ضرورة متابعة المحتوى الذي يشاهده الأبناء، مؤكدة أن الإعلام والفن مطالبان بتقديم نماذج إيجابية تعزز قيمة الاجتهاد وتُبرز قصص النجاح القائمة على الكفاح والعمل، باعتبارها القدوة الحقيقية للشباب.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد أن النجاح القائم على الغش لا يصنع مستقبلًا حقيقيًا، بل يفتح الباب أمام أزمات أخلاقية ومهنية تمتد آثارها إلى المجتمع بأكمله.