هشام موسى شريكاً لمحمد موسى في تقديم "خط أحمر"

شهد برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة "الحدث اليوم" انطلاقة جديدة اعتباراً من مساء اليوم الجمعة، مع انضمام الإعلامي الشاب هشام موسى إلى فريق تقديم البرنامج، ليشارك الإعلامي محمد موسى في تقديم أحد أبرز البرامج الحوارية والإخبارية على الشاشة المصرية.

خريطة البث الجديدة

وبموجب خريطة البث الجديدة، يواصل الإعلامي محمد موسى تقديم حلقته الأسبوعية المعتادة يوم الخميس، فيما يتولى الإعلامي هشام موسى تقديم حلقة يوم الجمعة من كل أسبوع، على أن يُذاع البرنامج في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويأتي ظهور هشام موسى كمقدم للبرنامج تتويجاً لمسيرة مهنية حافلة داخل "خط أحمر"، حيث بدأ مشواره الإعلامي في البرنامج أثناء دراسته بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وعمل في البداية معداً للبرنامج، قبل أن ينتقل إلى العمل كمراسل تلفزيوني ميداني، ونجح خلال تلك الفترة في تقديم تغطيات متميزة لعدد من القضايا والملفات المهمة.

ومع تطور مسيرته المهنية، تولى هشام موسى منصب رئيس التحرير التنفيذي لبرنامج "خط أحمر"، مستفيداً من خبراته التحريرية والإعلامية، إلى جانب دوره الإداري كنائب لرئيس مجلس إدارة شركة "خط أحمر للنشر"، المالكة للموقع الإخباري الذي يحمل الاسم ذاته.

القضايا والملفات المهمة

وشهدت حلقة الليلة من البرنامج طرح عدد من القضايا والملفات المهمة التي تشغل الرأي العام المصري والعربي، في إطار رؤية إعلامية تجمع بين الخبرة المهنية التي يمثلها الإعلامي محمد موسى والطاقة الشبابية التي يجسدها الإعلامي هشام موسى، بما يعزز من حضور البرنامج وتواصله مع جمهوره الواسع.

وتُعد هذه الخطوة إضافة جديدة لمسيرة "خط أحمر"، الذي نجح على مدار سنوات في ترسيخ مكانته كواحد من البرامج الحوارية المؤثرة، عبر تقديم محتوى إعلامي يناقش القضايا الراهنة بجرأة ومهنية.