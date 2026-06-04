محمد موسى يشيد بـ"سفن دوجز": درس إنساني يعيد للفن رسالته الحقيقية

أشاد الإعلامي محمد موسى بفيلم "سفن دوجز"، مؤكدًا أنه يقدم نموذجًا مختلفًا للسينما الهادفة التي تراهن على القيم الإنسانية والمشاعر الصادقة، بعيدًا عن مشاهد العنف والدموية أو محاولات إثارة الجدل من خلال الصراعات المفتعلة.



وقال محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن فيلم "سفن دوجز" يبعث برسالة مهمة مفادها أن الفن الحقيقي لا يحتاج إلى الحروب أو المغالطات التاريخية أو مشاهد العنف حتى يترك أثرا في وجدان الجمهور، بل تكفي فكرة إنسانية صادقة ومليئة بالرحمة لتلامس القلوب وتحقق نجاحها.



وأضاف أن الفيلم يقدم معالجة هادئة وعميقة، تجمع بين مخاطبة العقل والوجدان في آن واحد، وتؤكد أن البطولة الحقيقية لا تكمن في الصدام أو إثارة الفوضى، وإنما في التمسك بالقيم الإنسانية والحفاظ على الرحمة والإنسانية حتى في أصعب الظروف.



وأشار محمد موسى إلى أن صناع الفيلم نجحوا في تقديم عمل راقٍ يحمل رسائل إيجابية، ويعيد التأكيد على الدور الحقيقي للفن باعتباره وسيلة للبناء ونشر الأمل وتعزيز القيم النبيلة داخل المجتمع، لا أداة للهدم أو تغذية مشاعر العنف والانقسام.



واختتم موسى حديثه بتوجيه التحية لفريق العمل، معتبرا أن "سفن دوجز" يمثل نموذجًا للسينما النظيفة التي تترك أثرا إيجابيا في نفوس المشاهدين، وتؤكد أن الفن الهادف ما زال قادرًا على صناعة الفارق.



https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/931900966571086/