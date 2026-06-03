فيلم سفن دوجز يسجل أكبر افتتاحية في تاريخ السينما السعودية والمصرية

بعد أسبوع من انطلاقه في دور السينما، يواصل فيلم "سفن دوجز" ترسيخ حضوره كواحد من أبرز الأعمال السينمائية في المنطقة، بعدما حقق أكبر افتتاحية في تاريخ السينما السعودية بإيرادات بلغت 18.9 مليون ريال و344.345 ألف تذكرة خلال أسبوعه الأول، فيما بلغت إيرادات الفيلم في شباك التذاكر المصري 131.4 مليون جنيه مصري.

ويأتي هذا الإنجاز في امتداد لمسيرة استثنائية ارتبطت بالأرقام القياسية منذ المراحل الأولى لإنتاج الفيلم، وصولًا إلى حضوره اللافت في شباك التذاكر، حيث واصل استقطاب أعداد كبيرة من المشاهدين منذ أيامه الأولى، معززًا مكانته كأحد أبرز الأعمال السينمائية العربية لهذا العام.



وجاء الفيلم في صدارة قائمة أكبر الافتتاحيات بالمملكة متجاوزًا أفلامًا عالمية وإقليمية ومحلية بارزة، من بينها "Oppenheimer" الذي حقق 14.7 مليون ريال عبر 235.438 ألف تذكرة، و"شباب البومب" بإيرادات بلغت 12.3 مليون ريال عبر 244.515 ألف تذكرة، و"Bad Boys" الذي سجل 11.6 مليون ريال عبر 200.8 ألف تذكرة.

وتعكس هذه النتائج حجم الحضور الذي حققه الفيلم في السوق السعودي، واستمرار الزخم الجماهيري الذي رافق عرضه منذ أيامه الأولى، ليواصل تصدره لشباك التذاكر وترسيخ مكانته كأحد أبرز الأعمال السينمائية في المنطقة.

وفي شباك التذاكر المصري، تصدر "سفن دوجز" قائمة أعلى الافتتاحيات السينمائية في تاريخ السوق المصري خلال الأسبوع الأول من العرض، محققًا إيرادات بلغت 131.4 مليون جنيه مصري، ومتجاوزًا عددًا من أبرز الأفلام التي سجلت أرقامًا قياسية خلال السنوات الماضية، إذ تفوق على فيلم "ولاد رزق 3" الذي حقق 92.4 مليون جنيه، وفيلم "برشامة" بإيرادات بلغت 89.5 مليون جنيه، كما تجاوز فيلم "سيكو سيكو" الذي سجل 71.2 مليون جنيه، بفارق كبير يعكس حجم الإقبال الجماهيري الذي حظي به الفيلم منذ انطلاق عرضه.



وخلال أسبوع واحد فقط، لم تكن الأرقام تتزايد فحسب، بل كانت تفرض نفسها كعنوان رئيسي في أخبار شباك التذاكر العربية يومًا بعد يوم. فمع كل تحديث جديد، كان الفيلم يحافظ على وتيرة نمو متسارعة عززت حضوره في مختلف الأسواق العربية ورسخت مكانته كواحد من أكثر الأعمال مشاهدة خلال الفترة الحالية.



ولم تقتصر قصة نجاح الفيلم على الأرقام وحدها، بل امتدت إلى الانطباعات الإيجابية التي حصدها منذ أيامه الأولى، حيث شهدت دور السينما في مختلف الدول العربية إقبالًا كثيفًا وحضورًا جماهيريًا لافتًا، مع استمرار امتلاء العديد من قاعات العرض وتزايد الإقبال على مشاهدة الفيلم. وأسهمت هذه التفاعلات، إلى جانب النقاشات والانطباعات المتداولة بين الجمهور عبر المنصات الرقمية، في تعزيز الزخم الذي رافق العمل وتحويله إلى أحد أبرز الموضوعات السينمائية المتداولة خلال الأسبوع الأول من عرضه.



ويروي "سفن دوجز" قصة ضابط الإنتربول "خالد العزازي" الذي يدخل في مهمة معقدة لكشف منظمة إجرامية عالمية تُعرف باسم "سفن دوجز"، في رحلة تمتد عبر عدد من المدن والعواصم حول العالم. ويجمع الفيلم بين الأكشن والتشويق والإنتاج البصري الضخم، بمشاركة نخبة من النجوم العرب والعالميين، ومن إخراج الثنائي العالمي عادل العربي وبلال فلاح.



وحتى قبل وصوله إلى دور السينما، ارتبط اسم "سفن دوجز" بسلسلة من الأرقام القياسية والمحطات الاستثنائية، بدءًا من كونه أحد أضخم الإنتاجات السينمائية العربية، مرورًا بتصويره داخل استوديوهات "الحصن Big Time" في الرياض، ووصولًا إلى دخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتحقيق رقمين عالميين في مجال المؤثرات السينمائية، شملت أكبر انفجار سينمائي في تاريخ الأفلام وأكبر كمية متفجرات عالية الشدة يتم تفجيرها في مشهد واحد.



ومع استمرار نجاحه في الأسواق العربية، يستعد "سفن دوجز" لمرحلة جديدة من التوسع الدولي، إذ من المقرر أن ينطلق عرضه في جميع دور السينما بجمهورية تركيا اعتبارًا من 25 يونيو الجاري، في خطوة تعزز وصول الفيلم إلى جمهور أوسع خارج المنطقة العربية، وتفتح فصلًا جديدًا في رحلة فيلم لم تتوقف الأرقام القياسية عن ملاحقته منذ الإعلان عنه وحتى أسبوعه الأول في دور العرض.