185 ألف تكرة لفيلم 7 Dogs في ثاني أيام العيد

جاء فيلم "7 دوجز" في المركز الأول بإيرادات يومية أمس بلغت 26,282,408 جنيه، موزعة على 185,416 تذكرة، ليرفع بذلك إجمالي إيراداته التراكمية إلى حوالي 58,161,820 جنيه، في أداء يؤكد هيمنته على الموسم.



احتل فيلم "الكلام على إيه" المركز الثاني بإيرادات يومية قدرها 4,294,167 جنيه وعدد مشاهدين بلغ 29,091، فيما وصل إجماليه التراكمي إلى 41,259,995 جنيه، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً في اتجاهه بنسبة 31.39%.



وجاء فيلم "أسد" في المركز الثالث بإيرادات يومية بلغت 4,154,534 جنيه و28,366 مشاهداً، ليصل إجماليه إلى 55,061,366 جنيه، فيما سجل تراجعاً طفيفاً.



أما فيلم "إذما" فقد حل في المركز الرابع بإيرادات يومية قدرها 1,899,185 جنيه و12,082 تذكرة، وإجمالي تراكمي بلغ 3,404,157 جنيه.



وجاء فيلم "برشامة" في المركز الخامس والأخير بإيرادات يومية 114,853 جنيه و787 تذكرة فقط، غير أن إجماليه التراكمي تجاوز 213,414,502 جنيه، وهو الأعلى بين جميع الأفلام المعروضة حالياً، وإن كان يسجل تراجعاً حاداً في اتجاهه بنسبة 78% مع طرحه على إحدى المنصات.