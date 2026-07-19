كيف تكتشف البن المغشوش؟ علامات بسيطة وتحذير من مخاطر صحية

يثير انتشار وقائع غش البن بين الحين والآخر مخاوف المستهلكين، خاصة مع ارتفاع معدلات الإقبال على القهوة باعتبارها من أكثر المشروبات استهلاكًا.

وفي هذا السياق، كشف مصطفى الشيخ، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالإسكندرية، عن عدد من العلامات التي تساعد المستهلك على التمييز بين البن الطبيعي والمغشوش، محذرًا في الوقت نفسه من الأضرار الصحية التي قد تنتج عن استخدام خامات غير مطابقة للمواصفات.

الرائحة أول مؤشر لاكتشاف البن السليم

أكد مصطفى الشيخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة"، أن التعرف على جودة البن يبدأ منذ لحظة شراء العبوة، موضحًا أن المستهلك يستطيع ملاحظة بعض المؤشرات التي تكشف مدى سلامة المنتج.

وأوضح أن فتح العبوة واستنشاق رائحة البن يعد من أبسط وسائل التحقق من جودته، مشيرًا إلى أن البن الطبيعي يتميز برائحة نفاذة ومميزة يسهل على محبي القهوة التعرف عليها، بينما قد تفتقر الأنواع المغشوشة إلى هذه الرائحة أو تحمل روائح غير معتادة.

اختبارات منزلية قد تكشف وجود الغش

وأشار رئيس شعبة البن إلى أن بعض العلامات قد تظهر أثناء إعداد القهوة في المنزل، لافتًا إلى أن طفح البن داخل "الكنكة" يعد، في نظر كثيرين، مؤشرًا على جودة البن، في حين أن ترسبه سريعًا في القاع قد يثير الشكوك حول وجود إضافات أو مكونات غير طبيعية.

وأضاف أن هناك من يعتمد على اختبار آخر يتمثل في إضافة قطرات من عصير الليمون إلى البن، موضحًا أن حدوث فوران قد يكون مؤشرًا على وجود مواد مضافة أو شوائب، وإن كان هذا الاختبار لا يُعد وسيلة علمية قاطعة لإثبات الغش، وإنما قد يستدعي مزيدًا من الفحص.

مواد غير مطابقة للمواصفات وراء الغش

وحذر مصطفى الشيخ من خطورة غش البن باستخدام خامات بديلة، موضحًا أن بعض المخالفين يلجأون إلى خلط البن بمواد مثل نوى البلح المحمص أو القمح المحمص أو مكونات أخرى بهدف تقليل التكلفة وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكد أن استخدام مثل هذه المواد قد يعرض المستهلكين لمشكلات صحية، مشددًا على أهمية شراء البن من مصادر موثوقة والحرص على اختيار المنتجات المطابقة للمواصفات، لضمان الحصول على منتج آمن وعالي الجودة.