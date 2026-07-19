زيلينسكي يطالب بتسريع إمدادات السلاح..خبير: التفاوض يتراجع مع التقدم الروسي

أكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور عمار قناة، أن التقدم العسكري الروسي في محوري خاركيف ودونيتسك يقلص فرص استئناف المفاوضات في الوقت الراهن، رغم استمرار موسكو في إعلان انفتاحها على الحلول السياسية.

وأوضح، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يواصل مطالبة الحلفاء الغربيين بتسريع تنفيذ اتفاقيات توريد الأسلحة لدعم القوات الأوكرانية، في ظل التطورات الميدانية المتسارعة.

وأضاف أن أوروبا تواجه ضغوطًا متزايدة بسبب كلفة الدعم العسكري، بينما لا تزال الوساطة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، تواجه عقبات تحول دون تحقيق تسوية سياسية شاملة، مع استمرار تباين مواقف أطراف الصراع.